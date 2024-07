Navštivte nejpřátelštější zemi na světě, láká cestovka. A přidává mobilní rady

„Vydejte se na vzrušující cestu nejpřátelštější zemí na světě a naučte se úžasná fakta z její historie a kultury,“ láká cestovní kancelář Vostok Intour z ruského Vladivostoku zákazníky na zájezd do Korejské lidově demokratické republiky (KLDR). Zve je, aby se stali součástí tohoto jedinečného zážitku a ponořili se do atmosféry tajemné země, jejímž vůdcem je diktátor Kim Čong-un.

„Zájezd do KLDR je nevšedním a nezapomenutelným zážitkem, který se liší od běžných turistických cest,“ dodává cestovní kancelář v části, kde k návštěvě této komunistické země láká také blogery, novináře a fotografy. Ti budou moct na fotografiích zachytit jedinečné momenty ze života této tajemné země. Země, která má, jak kancelář sama upozorňuje, extrémně přísné zákony, jejichž porušení může mít velmi vážné následky. Přidává proto i několik mobilních rad. Lze totiž předpokládat, že mnozí se svého telefonu nevzdají a budou s ním třeba i pořizovat obrazové materiály.

Zákazníky informuje třeba o tom, že svůj mobilní telefon (a například i notebook či fotoaparát) si do KLDR vzít mohou, budou však nuceni si pořídit místní předplacenou SIM od Koryolinku. Tedy od historicky druhého severokorejského mobilního operátora (prvním byl Sunnet provozující 2G síť, avšak v roce 2004, po dvou letech fungování, byl zrušen) a zároveň prvního provozujícího 3G síť, který jako jediný nabízí mobilní služby i zahraničním turistům. Ze své domácí SIM se totiž z KLDR nedovolají, roaming v této zemi stále neexistuje. A pozor, dovézt si do této komunistické země satelitní telefon či vysílačku je přísně zakázáno.

Nicméně ani s lokální předplacenkou nemají zahraniční turisté vyhráno. Síť podporuje jen technologii 3G. Novější technologie je turistům zapovězena, byť podle portálu North Korea Tech Kangsong Net, tedy druhý severokorejský poskytovatel bezdrátových telekomunikací vlastněný ministerstvem informačního průmyslu, už koncem loňského roku v Pchjongjangu spustil první severokorejskou 4G síť. Nicméně stejně jako v případě třetího severokorejského operátora Byol jsou jeho služby určeny výhradně obyvatelům Severní Koreje.

Místní předplacenku od Koryolinku lze zakoupit především na mezinárodním letišti v Pchjongjangu. Na výběr je z více SIM, které se liší možnostmi použití. Například hlasová SIM podle ruské cestovní kanceláře vyjde zhruba na 50 dolarů (téměř 1 200 Kč) a obsahuje 120 až 195 minut volání a 20 SMS. Turisté se však z karty nedovolají na místní čísla, výjimkou jsou čísla zahraničních ambasád v Pchjongjangu a mezinárodních hotelových řetězců. Zato mohou oproti Severokorejcům zavolat na telefon jiného cizince či za hranice KLDR. Avšak bez jistoty, že takové hovory nejsou monitorovány.

Samozřejmě nelze volat do Jižní Koreje, na takové telefonáty je totiž severokorejský komunistický režim velmi choulostivý. Jeden takový hovor se v minulosti stal osudný mladému dělníkovi, který z telefonu získaného nelegálním dovozem z Číny zavolal svému příteli do Jižní Koreje. Zaplatil za něj nejvyšší cenu – v lednu 2010 byl popraven.

Mobilní internet? Dáme, ale draze ho zaplatíte

V případě že by turista potřeboval v KLDR používat mobilní internet, tak si podle turistického letáku ruské cestovní kanceláře musí příslušnou SIM, která toto umožňuje, zakoupit v hotelu v Pchjongjangu. Rychlost připojení je dostatečná pro uspořádání živé videokonference. Stejně jako pořízení hlasové SIM není ani toto vůbec levná záležitost. Přibližně za 90 dolarů, tedy v přepočtu víc než 2 100 korun, získá turista jen 50MB balíček. Každý další spotřebovaný 1 MB vyjde přibližně na 0,38 dolaru (zhruba devět korun).

Problém bude i v pokrytí mobilní sítí. Turisté se totiž musí připravit na to, že dobrý signál budou mít jen v Pchjongjangu, Wonsanu a na hlavních tazích v okruhu 15 kilometrů od severokorejské metropole. Jinde bude telefon nepoužitelný bez ohledu na to, že místní průvodce, který je v KLDR povinností a nelze ho odmítnout, bude mít na svém telefonu signál.

Vostok Intour doplňuje, že budou-li zákazníci, kteří nabídky zájezdu do „nejpřátelštější země na světě“ využijí, chtít z KLDR odeslat e-mail, mohou tak učinit pouze z vybraných hotelů, které mají počítač připojený k internetu. Používání je však zpoplatněno. Odeslání jednoho e-mailu s objemem do 30 kB vyjde na 2,20 dolaru, tedy zhruba 52 korun, za větší přílohy se účtuje blíže neurčený příplatek. E-mail je navíc odeslán výhradně z hotelové e-mailové schránky. V některých hotelech je k dispozici i wi-fi připojení, ovšem 10 minut vyjde přibližně na 1,80 dolaru (zhruba 43 korun).

Foťte, ale zdaleka ne vše, co vás zaujme

Ostražití by měli být turisté i v případě, že si (nejen) svými mobilními telefony budou chtít pořídit různé obrazové materiály coby vzpomínku na svou návštěvu KLDR. Vostok Intour upozorňuje, že je zakázáno fotit vojenské zóny, kontrolní stanoviště či vojáky severokorejské armády. A to i z autobusu. U místních se pak sluší zdvořile požádat o možnost je vyfotografovat. Turisté by měli pamatovat i na to, že podle na internetu dohledatelných upozornění týkajících se návštěvy Severní Koreje je víc než pravděpodobné, že jimi pořízené snímky během pobytu v KLDR budou při odjezdu ze země zkontrolovány.

„Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že je nejlepší mít s sebou nabíječku,“ doplňuje ještě ruská cestovní kancelář.

Poznávací zájezdy do Severní Koreje nabízejí i některé tuzemské cestovní kanceláře. Jedna z nich láká k návštěvě této komunistické země trefnou zmínkou o připomínce dob kolektivního juchání, vystrojených monumentů i snahy nevyčnívat z davu. „Zájezd do země, kam se cestuje především kvůli současnosti,“ zakončuje svůj pouták.

Používání mobilních telefonů bylo v KLDR povoleno až v prosinci 2008. Prakticky hned se mobil stal hitem mezi vládními představiteli a privilegovanými jedinci. Kromě volání do zahraničí je Severokorejcům zakázáno i volání mimo město, ve kterém žijí. Striktní pravidla platila zpočátku i pro lidi ze zahraničí. Ti museli původně svá mobilní zařízení při vstupu do země odevzdat a zpět je dostali, až když ji opouštěli. Toto striktní pravidlo od 7. ledna 2013 neplatí.