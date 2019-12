Češi propadli mobilům. Obliba smartphonů roste napříč generacemi

Kolik lidí v Česku používá mobilní telefon? Upřednostňují smartphony spíše muži, nebo ženy? A jak se staví k moderní technologii senioři? To vše lze vyčíst z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) v publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci za rok 2019.

Podle údajů ČSÚ používá mobilní telefon 97 % české populace, většina uživatelů přitom dává přednost smartphonu (70 %). Ovšem ani obyčejný mobil není lidem v Česku zapovězený, i navzdory jejich výrazně nižší nabídce na tuzemském trhu jej používá totiž nemalých 31 %. Může to být přitom i z nostalgie anebo z ryze praktických důvodů: jsou méně náchylné na poškození než smartphony s velkými displeji. Obyčejný mobil používají častěji ženy (33 %) než muži, u nichž je jejich rozšířenost o něco nižší (29 %). Naopak v případě smartphonů mají navrch muži před ženami (71 % vs. 68 %).

Z generačního pohledu jsou chytré mobily nejrozšířenější mezi uživateli ve věku od 16 do 24 let, používá je totiž 99 % z nich. Naopak obyčejné mobily jsou v této věkové skupině okrajovou záležitostí (má je pouze 5 % uživatelů). S každou další věkovou skupinou se ovšem „hloupé“ mobily stávají oblíbenější, naopak rozšířenost smartphonů mezi příslušnými uživateli klesá.

Nejvýrazněji se rozdíl mezi odlišnými technologiemi narovnává v seniorském věku. Zatímco ve věkové skupině 55 až 64 let používá smartphone 60 % a obyčejný mobil 41 % uživatelů, u starších ročníků (věk 65 až 74 let) již převládají běžné mobily nad těmi chytrými (69 % vs. 28 %).



To ovšem neznamená, že by senioři moderní technologie odmítali. Naopak z meziročního srovnání je patrné, že počet uživatelů smartphonů v obou uvedených skupinách v roce 2019 mírně stoupl (o 16 respektive 7 procentních bodů). Vzestupný trend je patrný také u uživatelů starších 75 let, kteří výrazně preferují tlačítkové mobily (81 %). V jejich řadách používalo v roce 2019 smartphone 8 % uživatelů, o rok dříve to byla jen čtyři procenta.

Připojení přes wi-fi drtí mobilní data. Zlom nastal před třemi roky

Mobilní internet používá oproti roku 2014 více než dvojnásobek Čechů starších 16 let (65 % vs. 29 %). Nejznatelnější nárůst je patrný v kategorii 35 - 44 let. Zatímco před pěti lety používalo mobilní internet 34 % uživatelů splňujících toto věkové rozpětí, tak letos už to bylo 87 procent. Podobně výrazný nárůst je patrný i ve skupině 45 - 54 let (74 % oproti 23 % v roce 2014).

Zajímavý je ovšem pohled na graf srovnávající typy technologií, přes něž Češi z mobilu na internet přistupují. Do zhruba poloviny roku 2016 dávali tuzemští uživatelé přednost mobilním datům před wi-fi připojením. Poté ovšem nastal zlom a třeba letos to bylo 53 versus 62 procent ve prospěch wi-fi.