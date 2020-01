Umí udělat displej plastickým. Ukazují to na mobilu, ale je spíš do auta

Poprvé jsme si virtuální plastický displej od francouzské firmy, či vývojářské laboratoře, Hap2U vyzkoušeli už před dvěma roky, taktéž na veletrhu v Las Vegas. Takže to žádná absolutní novinka není. Navíc podobná řešení vyvíjejí i mnohé další firmy, a to už poměrně dlouho. Třeba Bosch nebo Fujitsu.

Vývoj není pravděpodobně snadný a tak je i relativně pomalý, ovšem pokrok, kterého aspoň francouzská laboratoř dosáhla, je doslova hmatatelný.

O co jde? Základ budete jistě dobře znát, dělá to dnes asi každý smartphone. Jde o haptickou odezvu, tedy zavrnění při nějaké činnosti na displeji. Typicky třeba při nastavování budíku, pokud to je pomocí virtuálního kolečka. Nebo je často používaná při psaní na klávesnici, kdy upozorňuje na přesun z klávesy na klávesu.

Haptická odezva prostě simuluje klasické mechanické ovladače a pomáhá tak k snadnějšímu ovládání displeje. To, co předvádí Hap2U nebo o co se snaží další vývojáři, je ovšem mnohem sofistikovanější. Konkrétně francouzská firma před dvěma lety ukazovala displej zabudovaný do krabice s grafikou chameleona. Po přejetí prstu po displeji získal uživatel pocit, že doopravdy přejíždí po jeho hrubé kůži. Jenže celé zařízení ještě bylo příliš velké, byla to jen demonstrace.

Aktuálně už má firma na prezentaci smartphone obvyklých tvarů a rozměrů. To znamená, že technologie se již přiblížila možnému komerčnímu nasazení. Navíc je haptická odezva mnohem zřetelnější a přesnější. Firma to demonstrovala na jedné hříčce, pak na obrázku ryby se šupinami a především v jednom praktickém řešení.

Tím byl videopřehrávač s virtuálními ovladači jasu a hlasitosti po bocích a klasickým ovladačem posunu uprostřed napříč. Při použití těchto ovladačů měl člověk pocit, že ovládá mechanické jezdce a nikoliv virtuální ovladač na dotykovém displeji. Pro přesné krokové ovládání to je výrazně lepší řešení.

Takže si dovedeme představit použití technologie i v mobilech. Přesto firma předpokládá prvotní nasazení především v automobilovém průmyslu. Což je docela pochopitelné při dnešní snaze přesunout skoro celé ovládání auta na velký dotykový displej a současné odstranění většiny mechanických tlačítek, což je sice výrobně levnější a vizuálně efektnější, jenže klasický ovladač lze nahmatat i poslepu, zatímco virtuální na displeji těžko. Což je při řízení auta dost nepříjemné a potenciálně nebezpečné. Ostatně třeba novým škodovkám to recenzenti vyčítají pravidelně.