Samsung na veletrhu CES prozradil premiéru řady S25. Bere předobjednávky

Samsung v Las Vegas ukázal nový koncept propojení přístrojů v rámci chytré domácnosti včetně komplexního zabezpečení Knox známého ze smartphonů, také oznámil novou úroveň umělé inteligence. Detaily přineseme v samostatném článku. A právě kolem umělé inteligence se bude točit i premiéra řady S25.

Odehraje se 22. ledna v kalifornském San Jose, tedy na stejném místě jako loni. Samsung zřejmě přesunul akci z blízkého San Franciska, kde se konala ještě v roce 2023, z bezpečnostních důvodů, protože v jeho centru prudce narostl počet bezdomovců.

Samsung S25 Unpacked premiéra

Samsung na akci představí novou modelovou řadu S25, s ohledem na úniky v tradiční podobě modelů Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra. Jestli bude představený i dlouho spekulovaný tenký model, nebo přijde na řadu později na jiné akci, není v této chvíli známo. V každém případě by se měl mírně změnit design telefonů, které by se vzhledově mohly přiblížit iPhonům.

Minimálně vrcholný model Galaxy S25 Ultra dostane globálně nový špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, zřejmě pak v úpravě pro Samsung. Jak to bude s modely Galaxy S25 a Galaxy S25+ na evropských trzích, není potvrzené. Některé zdroje uvádí použití čipů MediaTek Dimensity 9400, který je se Snapdragonem 8 Elite výkonově srovnatelný, ale ve hře jsou i vlastní čipy Exynos či použití stejného čipu jako u modelu Ultra. Poslední varianta by měla platit pro americký trh.

Oba levnější modely dostanou zřejmě stejnou sestavu fotoaparátů jako loňské modely Galaxy S24 a Galaxy S24+ s drobnými inovacemi. Model Ultra má mít nový širokoúhlý čip a také jinou sestavu dvou teleobjektivů.

Ale hlavním lákadlem má být nová verze umělé inteligence, kterou poprvé Samsung nasadil právě u loňské řady S24 a byl to velký úspěch. Navíc má v tomto směru Samsung před konkurencí stále solidní náskok. Nová generace Galaxy AI, jak se jeho umělá inteligence jmenuje, by měla být intuitivnější v používání a lépe personalizovaná.

Samsung už spustil registraci zákazníků, a to i na českých stránkách. Registrací zákazník získá při koupi produktů blíže nespecifikované bonusy a může vyhrát voucher na 25 000 korun. Samsung i píše, v čem bude novinka lepší než předchozí generace řady S: „Připravovaná zařízení z řady Galaxy S přináší elegantní a jednoduchou funkcionalitu v odolném balení. Připrav se na vyšší úroveň personalizované inteligence a zjisti, jak ti Galaxy AI a One UI 7 umožní být ještě efektivnější. Díky vylepšení kamery a jednodušším možnostem úprav můžeš očekávat, že se rozšíří tvé kreativní možnosti. A s vylepšeným procesorem můžeš dělat doslova cokoliv – a to po ještě delší dobu.“