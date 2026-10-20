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Konec levných mobilů. Pro šetřílky zůstaly jen přístroje s děsivými parametry

Jan Matura

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ilustrační snímek | foto: Redakce s využitím AI (Gemini)

Ještě v první polovině roku bylo možné koupit do pěti tisíc velmi slušný smartphone s docela výkonným čipem a podporou 5G. Teď budete rádi, když za stejnou cenu seženete vůbec nějaký obstojný přístroj. Na lepší výbavu zapomeňte.

Pokud potřebujete nový smartphone a vaším limitem je suma 5 000 Kč, tak ještě na jaře to neznamenalo, že jste se museli nějak zvlášť omezovat. Taková Motorola Edge 50 Fusion za cenu lehce přes čtyři tisíce nabízela 5G, FHD+ displej a za drobný příplatek byla i verze s 8GB operační pamětí a 256 GB místa na data.

Aktuálně telefon s podobnými parametry vyjde na 7 500 korun, pokud budete chtít nějakou globální značku. Ceny slušně vybavených telefonů raketově rostou a podle zpráv od výrobců současný stav rozhodně není finální. Na začátku roku může telefon s výše uvedenými základními parametry stát klidně deset tisíc. Zároveň však výrobci ještě mohou mít drobné zásoby za původní ceny, které si schovávají na jednu významnou akci.

Převážná většina telefonů do pěti tisíc má operační paměť do 4 GB, což ještě není tak strašné, ale chystají se inovace, které nás vrátí o pět i deset let.

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