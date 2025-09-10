Překvapení, základní iPhone je levnější než loni. Přitom dostanete bonus

Jan Matura
  9:00
Ceny letošních iPhonů 17 se nijak zásadně neliší od startovních cen loňských modelů. Rozdíl je především v tom, že letos už žádný iPhone nemá paměť jen 128 GB. Začíná se na 256 GB i u základního modelu. Na opačném konci portfolia pak najdeme paměťové monstrum za dost šílenou cenu.

Současný kurz koruny a amerického dolaru je pro domácí měnu příznivý, takže se velké změny v cenách iPhonů neočekávaly. Což se nakonec potvrdilo. Apple trochu zdražoval a důvodem je opuštění dnes už malé základní paměti 128 GB, kterou ještě loni měly modely iPhone 16, iPhone 16 Plus a 16 Pro.

Nyní všechny přístroje začínají na 256GB paměti. Ale dobrou zprávou je, že základní nový iPhone 17 začíná na částce 22 990 Kč. Což je o tisícovku méně, než na jaké sumě loni startoval iPhone 16. Navíc u novinky dostanete větší paměť. Reálně tak mezigeneračně zájemci ušetří 4 000 korun, což už je velmi zajímavá částka. Dodejme, že základní model bude v prodeji jen ve dvou paměťových variantách.

U dalších modelů jsou ceny s ohledem na paměť stejné, nebo o něco nižší. Rozdíl je tisíc korun. Je zde však i jedna specialita, Apple od letoška nabízí vrcholný model 17 Pro Max až s 2TB pamětí. Ta samozřejmě není zadarmo, cena takového modelu se vyšplhala v českých obchodech na téměř 59 000 korun. Což je šílená cena, ale je to specialita pro omezenou skupinu zákazníků, takže si tuto sumu Apple snadno obhájí.

Apple také změnil k letošku portfolio, novinkou je tenký model iPhone Air. Stylovka překvapí odolnou konstrukcí, supertenkým tělem a solidní výbavou. Cenu pak Apple nastavil úplně stejně jako u loňského modelu 16 Plus, kterého nový Air nahrazuje. Respektive to platí pro paměťové verze 256 a 512 GB.

Prodej všech nových modelů začíná 19. září, předprodej o týden dříve v pátek 12. září od 14:00 středoevropského času.

Ceny nových iPhonů 17 po představení 9. 9. 2025
Model128 GB256 GB512 GB1 TB2 TB
iPhone 17X22 990 Kč28 990 KčXX
iPhone 17 AirX29 990 Kč35 990 Kč41 990 KčX
iPhone 17 ProX32 990 Kč38 990 Kč44 990 KčX
iPhone 17 Pro MaxX34 990 Kč40 990 Kč46 990 Kč58 990 Kč

V nabídce Applu tradičně zůstaly i některé starší modely, ale letos je jejich nabídka hodně střídmá. Zůstal základní iPhone 16 s pamětí 128 GB a s cenou 19 990 Kč. Jiná verze tohoto modelu nebude přímo u Applu dostupná.

Soutěžte o nové telefony iPhone 17 s iDNES Premium. Vyhrajte všechny modely!

Druhým iPhonem, který z loňska zůstal v nabídce, je model Plus. Kdo by na něj měl zálusk, je to poslední šance, byl nahrazený Airem. V nabídce přímo Applu zůstaly dvě paměťové verze: 128 a 256 GB.

Ceny iPhonů 16 (modelový rok 2024)
ModelPůvodní cena Apple září 2024Cena k 9. 9. 2025 u distributorůNová cena Apple po 9. 9. 2025
iPhone 16 128 GB23 990 Kč19 990 Kč19 990 Kč
iPhone 16 256 GB26 990 Kč22 990 KčX
iPhone 16 512 GB32 990 Kč28 990 KčX
iPhone 16 Plus 128 GB26 990 Kč22 990 Kč22 990 Kč
iPhone 16 Plus 256 GB29 990 Kč25 490 Kč25 990 Kč
iPhone 16 Plus 512 GB35 990 Kč30 990 KčX
iPhone 16 Pro 128 GB29 990 Kč26 290 KčX
iPhone 16 Pro 256 GB32 990 Kč29 290 KčX
iPhone 16 Pro 512 GB38 990 Kč34 490 KčX
iPhone 16 Pro 1 TB44 990 Kč39 990 KčX
iPhone 16 Pro Max 256 GB35 990 Kč32 490 KčX
iPhone 16 Pro Max 512 GB41 990 Kč34 990 KčX
iPhone 16 Pro Max 1 TB47 990 Kč38 990 KčX

V meziročním porovnání jsou ceny iPhonů 16 na konci jejich prvního roku na trhu podobné těm, jak to bylo o rok dříve u iPhonů 15. Alespoň co se cen u autorizovaných prodejců týče. Navíc na většinu nabídky řady iPhone 16 platí výkupní bonus na staré zařízení ve výši 2 500 korun. Detaily ukazuje tabulka.

Apple z nabídky vyřadil starší modely, ty lze koupit jen u prodejců, kde lze narazit i na vyloženě letité přístroje. V nabídce Applu však samozřejmě zůstává nejlevnější iPhone 16e, který byl představený na jaře letošního roku. Cena startuje na 16 990 Kč za model s pamětí 128 GB a v nabídce jsou i verze 256 GB (19 990 Kč) a 512 GB (25 990 Kč).

Apple iPhone 16 a iPhone 16 Pro Max

