Současný kurz koruny a amerického dolaru je pro domácí měnu příznivý, takže se velké změny v cenách iPhonů neočekávaly. Což se nakonec potvrdilo. Apple trochu zdražoval a důvodem je opuštění dnes už malé základní paměti 128 GB, kterou ještě loni měly modely iPhone 16, iPhone 16 Plus a 16 Pro.
Nyní všechny přístroje začínají na 256GB paměti. Ale dobrou zprávou je, že základní nový iPhone 17 začíná na částce 22 990 Kč. Což je o tisícovku méně, než na jaké sumě loni startoval iPhone 16. Navíc u novinky dostanete větší paměť. Reálně tak mezigeneračně zájemci ušetří 4 000 korun, což už je velmi zajímavá částka. Dodejme, že základní model bude v prodeji jen ve dvou paměťových variantách.
U dalších modelů jsou ceny s ohledem na paměť stejné, nebo o něco nižší. Rozdíl je tisíc korun. Je zde však i jedna specialita, Apple od letoška nabízí vrcholný model 17 Pro Max až s 2TB pamětí. Ta samozřejmě není zadarmo, cena takového modelu se vyšplhala v českých obchodech na téměř 59 000 korun. Což je šílená cena, ale je to specialita pro omezenou skupinu zákazníků, takže si tuto sumu Apple snadno obhájí.
Apple také změnil k letošku portfolio, novinkou je tenký model iPhone Air. Stylovka překvapí odolnou konstrukcí, supertenkým tělem a solidní výbavou. Cenu pak Apple nastavil úplně stejně jako u loňského modelu 16 Plus, kterého nový Air nahrazuje. Respektive to platí pro paměťové verze 256 a 512 GB.
Prodej všech nových modelů začíná 19. září, předprodej o týden dříve v pátek 12. září od 14:00 středoevropského času.
|Model
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17
|X
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|X
|X
|iPhone 17 Air
|X
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|X
|iPhone 17 Pro
|X
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|X
|iPhone 17 Pro Max
|X
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
V nabídce Applu tradičně zůstaly i některé starší modely, ale letos je jejich nabídka hodně střídmá. Zůstal základní iPhone 16 s pamětí 128 GB a s cenou 19 990 Kč. Jiná verze tohoto modelu nebude přímo u Applu dostupná.
Soutěžte o nové telefony iPhone 17 s iDNES Premium. Vyhrajte všechny modely!
Druhým iPhonem, který z loňska zůstal v nabídce, je model Plus. Kdo by na něj měl zálusk, je to poslední šance, byl nahrazený Airem. V nabídce přímo Applu zůstaly dvě paměťové verze: 128 a 256 GB.
|Model
|Původní cena Apple září 2024
|Cena k 9. 9. 2025 u distributorů
|Nová cena Apple po 9. 9. 2025
|iPhone 16 128 GB
|23 990 Kč
|19 990 Kč
|19 990 Kč
|iPhone 16 256 GB
|26 990 Kč
|22 990 Kč
|X
|iPhone 16 512 GB
|32 990 Kč
|28 990 Kč
|X
|iPhone 16 Plus 128 GB
|26 990 Kč
|22 990 Kč
|22 990 Kč
|iPhone 16 Plus 256 GB
|29 990 Kč
|25 490 Kč
|25 990 Kč
|iPhone 16 Plus 512 GB
|35 990 Kč
|30 990 Kč
|X
|iPhone 16 Pro 128 GB
|29 990 Kč
|26 290 Kč
|X
|iPhone 16 Pro 256 GB
|32 990 Kč
|29 290 Kč
|X
|iPhone 16 Pro 512 GB
|38 990 Kč
|34 490 Kč
|X
|iPhone 16 Pro 1 TB
|44 990 Kč
|39 990 Kč
|X
|iPhone 16 Pro Max 256 GB
|35 990 Kč
|32 490 Kč
|X
|iPhone 16 Pro Max 512 GB
|41 990 Kč
|34 990 Kč
|X
|iPhone 16 Pro Max 1 TB
|47 990 Kč
|38 990 Kč
|X
V meziročním porovnání jsou ceny iPhonů 16 na konci jejich prvního roku na trhu podobné těm, jak to bylo o rok dříve u iPhonů 15. Alespoň co se cen u autorizovaných prodejců týče. Navíc na většinu nabídky řady iPhone 16 platí výkupní bonus na staré zařízení ve výši 2 500 korun. Detaily ukazuje tabulka.
Apple z nabídky vyřadil starší modely, ty lze koupit jen u prodejců, kde lze narazit i na vyloženě letité přístroje. V nabídce Applu však samozřejmě zůstává nejlevnější iPhone 16e, který byl představený na jaře letošního roku. Cena startuje na 16 990 Kč za model s pamětí 128 GB a v nabídce jsou i verze 256 GB (19 990 Kč) a 512 GB (25 990 Kč).
Kvíz: Svátek Applistů je za rohem, otestujte si vaše znalosti iPhonů