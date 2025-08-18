Licence na luxus, nebo na hloupost? Pouzdro na iPhone stojí přes milion

Luděk Vokáč
Tento výrobce příslušenství je svými opulentně luxusními pouzdry na mobilní telefony (hlavně iPhony) dobře známý. Mezi pouzdry, jejichž cena dalece převyšuje cenu jakéhokoli smartphonu, se teď objevila novinka zaměřená na fanoušky agenta 007. Výtvor za víc než milion korun překvapí zabudovanými hodinkami.

Své nejnovější pouzdro určené pro iPhony 16 Pro a 16 Pro Max, ale také prý i pro připravované modely řady 17, nazvala firma Caviar po poslední bondovce s Danielem Craigem: tedy No Time to Die (v češtině Není čas zemřít). Inspirace agentem 007 přitom není jen v názvu, ale prostupuje celým pouzdrem.

Na jeho záda se totiž v Caviaru rozhodli integrovat původně náramkové hodinky Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition. S titanovým pouzdrem hodinek ladí i materiál samotného krytu na telefon, kterým je tedy rovněž titan. Chybět samozřejmě nemůže ani motiv průhledu skrze ústí hlavně, který je legendární součástí úvodních titulků bondovek.

Cena pouzdra je skutečně astronomická. Ostatně, hodinky, které jsou v pouzdře zasazené, stojí samy o sobě v Česku oficiálně 278 800 korun, což ukazuje, v jakých řádech se budeme pohybovat. A Caviar si tedy za svůj výtvor řekne o 49 000 dolarů, což je v přepočtu něco přes milion korun. Bez daně, s ní tedy cena převyšuje 1,2 milionu korun. Hodinky už jsou v ceně, majitel ale poněkud překvapivě nedostane jejich originální balení, ale pouze dokumenty od hodinek a cestovní pouzdro.

Caviar za danou částku slibuje exkluzivitu: při tvorbě pouzdra firma vyrobila celkem 15 prototypů, finální sériový produkt ale bude vzácnější. Vznikne totiž v sedmi číslovaných exemplářích, přičemž číslo 1 už si podle stránek výrobce v době přípravy článku někdo zabral. To nám ale nedává moc smysl: však vy byste si jako první zákazník takovéto exkluzivity nevybrali číslo 7?

Na různě šílené výtvory Caviaru se můžete podívat v galerii

Caviar No Time to Die
Caviar No Time to Die
Caviar No Time to Die
Caviar No Time to Die
86 fotografií

Ostatně, smysl nedává celé pouzdro. Caviar ho mimo jiné na svém webu inzeruje sloganem „Licence to luxury“, což je parafráze na bondovské „Licence to kill“, tedy slavné agentovo povolení zabíjet. Ale pouzdro je spíš licence na hloupost. Luxus to je a pořádně marnotratný. Při pádu telefonu je totiž téměř jisté, že k újmě nepřijde smartphone v hodnotě zhruba třiceti tisíc, ale hodinky s desetinásobnou hodnotou. Z toho se musí dělat špatně nejen všem, kdo třeba nemají na iPhone, ale i všem milovníkům hodinek.

Pro Caviar je ovšem tento luxus zjevně málo marnotratný. Takže firma má ve svém katalogu i další takové obdobné pouzdro, s nímž může majitel zničit mnohem dražší hodinky. Model s prozaickým označením Daytona má totiž na zádech zasazené zlaté hodinky Rolex Cosmograph Daytona s černou keramickou lunetou a diamanty osázeným číselníkem. Takové provedení dnes stojí 39 750 eur, tedy něco přes 970 000 korun. Celé pouzdro pak vyjde podle provedení pro konkrétní smartphone na zhruba 194 000 dolarů, tedy na více než čtyři miliony korun bez daně.

Pouzdro Caviar představil už s modely iPhone 14, tedy před třemi lety. Jestli se od té doby našel někdo, kdo si ho pořídil, se firma nechlubí. Podle fotek ale mělo jít o exkluzivní edici tří pouzder, která zjevně není zatím vyprodaná.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takové hodinky jsme od Garminu nečekali, vymykají se pravidlům

Když se řekne chytré hodinky značky Garmin, lidé si většinou představí robustní outdoorový a skvěle vybavený model. S modelem Venu X1 ovšem Garmin tak trochu přepsal pravidla a nabídl něco, co má...

Nic dražšího a zajímavějšího nekoupíte. Který super stroj si vyberete?

Na český trh dorazil další tenký ohebný smartphone s cenou, která daleko přesahuje hranici prémiové kategorie. Je to nový Honor Magic V5, který jsme porovnali s jeho hlavním konkurentem, Galaxy Z...

Novinky za neuvěřitelné ceny. Samsung musel zlevnit a přidal další slevu

Samsung v červenci představil a posléze začal prodávat nové skládací modely Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 SE. Ceny nastavil hodně vysoko a první nabídka zahrnovala jen výhodu vyšší paměťové verze za...

Dáte přednost novému designu a vylepšené výbavě, nebo vyhraje lepší cena?

Google volí u smartphonů Pixel cestu postupné evoluce. Důkazem toho je i dvojice cenově dostupnějších modelů Pixel 9a a Pixel 8a. Letošní smartphone nabízí vylepšení, která ale nejsou možná na první...

Rázem jsou některé foťáky lepší než byly. Stačilo změnit hodnocení

V čele žebříčku fotomobilů DxO Mark k 12. srpnu se objevily dva nové smartphony. Jde o aktuální špičkové modely, které ale u nás nekoupíte. Do čela žebříčku je samozřejmě vynesl jejich skvělý výkon,...

Licence na luxus, nebo na hloupost? Pouzdro na iPhone stojí přes milion

Tento výrobce příslušenství je svými opulentně luxusními pouzdry na mobilní telefony (hlavně iPhony) dobře známý. Mezi pouzdry, jejichž cena dalece převyšuje cenu jakéhokoli smartphonu, se teď...

18. srpna 2025

Příjemně nás překvapil, ale pak přišly kompromisy. Test Realme 14 Pro

Podle názvu se zdá, že modely Realme 14 Pro a 14 Pro+ se od sebe moc neliší. Jenže v praxi jsou rozdíly podstatné, i když toho mají telefony i dost společného. Některé kompromisy, které levnější...

17. srpna 2025

Takto si Samsung představuje levný telefon, který si mají Češi kupovat

Samsung uvedl na český trh první telefon z modelové řady pro rok 2026. Patří do třídy A a oproti předchůdci přináší několik drobných vylepšení a změnu designu. Na druhou stranu cena vyloženě lidová...

16. srpna 2025

Apple pořád nemá AI pod palcem. Musí si pomáhat s ChatGPT a ztrácí odborníky

Premium

Společnost Apple do nové verze systému iOS nasadí pomoc nového jazykového modelu ChatGPT-5. V podstatě tím potvrzuje fakt, že vlastní řešení pořád není na úrovni konkurentů. Z firmy navíc odešlo hned...

16. srpna 2025

Nový tablet a smartphone od operátora překvapí cenou. Displej není obyčejný

Operátor T-Mobile představil novou generaci svého vlastního smartphonu i tabletu. T Phone 3 a T Tablet 2 kladou důraz na implementaci umělé inteligence a zároveň přinášejí oproti předchůdcům zajímavé...

15. srpna 2025

Novinky za neuvěřitelné ceny. Samsung musel zlevnit a přidal další slevu

Samsung v červenci představil a posléze začal prodávat nové skládací modely Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 SE. Ceny nastavil hodně vysoko a první nabídka zahrnovala jen výhodu vyšší paměťové verze za...

14. srpna 2025  7:02

Rázem jsou některé foťáky lepší než byly. Stačilo změnit hodnocení

V čele žebříčku fotomobilů DxO Mark k 12. srpnu se objevily dva nové smartphony. Jde o aktuální špičkové modely, které ale u nás nekoupíte. Do čela žebříčku je samozřejmě vynesl jejich skvělý výkon,...

14. srpna 2025

Nic dražšího a zajímavějšího nekoupíte. Který super stroj si vyberete?

Na český trh dorazil další tenký ohebný smartphone s cenou, která daleko přesahuje hranici prémiové kategorie. Je to nový Honor Magic V5, který jsme porovnali s jeho hlavním konkurentem, Galaxy Z...

13. srpna 2025

Dáte přednost novému designu a vylepšené výbavě, nebo vyhraje lepší cena?

Google volí u smartphonů Pixel cestu postupné evoluce. Důkazem toho je i dvojice cenově dostupnějších modelů Pixel 9a a Pixel 8a. Letošní smartphone nabízí vylepšení, která ale nejsou možná na první...

12. srpna 2025

Takové hodinky jsme od Garminu nečekali, vymykají se pravidlům

Když se řekne chytré hodinky značky Garmin, lidé si většinou představí robustní outdoorový a skvěle vybavený model. S modelem Venu X1 ovšem Garmin tak trochu přepsal pravidla a nabídl něco, co má...

11. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ušetřit a obejít se bez 5G má možná smysl. Vivo V50 Lite v testu

Nabízet ve střední třídě telefon bez podpory 5G, to je tak záležitost roku 2023. Přesto ovšem Vivo V50 Lite, které je k dispozici ve 4G i 5G verzích, může dávat určitým uživatelům ve 4G provedení...

10. srpna 2025

6G nebude pro operátory spásou. Potíže může napáchat polarizace světa

Sítě 5G jsou v podstatě běžnou záležitostí, svět tak pomalu vyhlíží sítě šesté generace. Ale jejich nástup nejspíš nebude tak překotný. Operátoři musí zaplatit vysoké investice do těch stávajících a...

9. srpna 2025  8:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.