Své nejnovější pouzdro určené pro iPhony 16 Pro a 16 Pro Max, ale také prý i pro připravované modely řady 17, nazvala firma Caviar po poslední bondovce s Danielem Craigem: tedy No Time to Die (v češtině Není čas zemřít). Inspirace agentem 007 přitom není jen v názvu, ale prostupuje celým pouzdrem.
Na jeho záda se totiž v Caviaru rozhodli integrovat původně náramkové hodinky Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition. S titanovým pouzdrem hodinek ladí i materiál samotného krytu na telefon, kterým je tedy rovněž titan. Chybět samozřejmě nemůže ani motiv průhledu skrze ústí hlavně, který je legendární součástí úvodních titulků bondovek.
Cena pouzdra je skutečně astronomická. Ostatně, hodinky, které jsou v pouzdře zasazené, stojí samy o sobě v Česku oficiálně 278 800 korun, což ukazuje, v jakých řádech se budeme pohybovat. A Caviar si tedy za svůj výtvor řekne o 49 000 dolarů, což je v přepočtu něco přes milion korun. Bez daně, s ní tedy cena převyšuje 1,2 milionu korun. Hodinky už jsou v ceně, majitel ale poněkud překvapivě nedostane jejich originální balení, ale pouze dokumenty od hodinek a cestovní pouzdro.
Caviar za danou částku slibuje exkluzivitu: při tvorbě pouzdra firma vyrobila celkem 15 prototypů, finální sériový produkt ale bude vzácnější. Vznikne totiž v sedmi číslovaných exemplářích, přičemž číslo 1 už si podle stránek výrobce v době přípravy článku někdo zabral. To nám ale nedává moc smysl: však vy byste si jako první zákazník takovéto exkluzivity nevybrali číslo 7?
Na různě šílené výtvory Caviaru se můžete podívat v galerii
Ostatně, smysl nedává celé pouzdro. Caviar ho mimo jiné na svém webu inzeruje sloganem „Licence to luxury“, což je parafráze na bondovské „Licence to kill“, tedy slavné agentovo povolení zabíjet. Ale pouzdro je spíš licence na hloupost. Luxus to je a pořádně marnotratný. Při pádu telefonu je totiž téměř jisté, že k újmě nepřijde smartphone v hodnotě zhruba třiceti tisíc, ale hodinky s desetinásobnou hodnotou. Z toho se musí dělat špatně nejen všem, kdo třeba nemají na iPhone, ale i všem milovníkům hodinek.
Pro Caviar je ovšem tento luxus zjevně málo marnotratný. Takže firma má ve svém katalogu i další takové obdobné pouzdro, s nímž může majitel zničit mnohem dražší hodinky. Model s prozaickým označením Daytona má totiž na zádech zasazené zlaté hodinky Rolex Cosmograph Daytona s černou keramickou lunetou a diamanty osázeným číselníkem. Takové provedení dnes stojí 39 750 eur, tedy něco přes 970 000 korun. Celé pouzdro pak vyjde podle provedení pro konkrétní smartphone na zhruba 194 000 dolarů, tedy na více než čtyři miliony korun bez daně.
Pouzdro Caviar představil už s modely iPhone 14, tedy před třemi lety. Jestli se od té doby našel někdo, kdo si ho pořídil, se firma nechlubí. Podle fotek ale mělo jít o exkluzivní edici tří pouzder, která zjevně není zatím vyprodaná.