Cena unikátního iPhonu z Ruska je absurdní

10:08 , aktualizováno 10:08

Na poli luxusních smartphonů je ruský Caviar bezesporu pojmem. Je sázkou na jistotu pro každého, kdo se chce vymykat především běžné „iphonové“ šedi. Jenže to také něco stojí. A to především v případě jedinečných modelů. Vždy má však v záloze i něco pro ty, kteří mají trochu hlouběji do kapsy.