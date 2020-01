Chtějí vašemu mobilu přilepit druhý displej, zatím mají jen maketu

Přesně takto funguje třeba LG G8X ThinQ, ZTE Axon M nebo připravovaný Surface Duo od Microsoftu. Zatímco někdo se vydává odvážnou cestou ohebného displeje k dosažení „tabletové“ plochy, která jde složit do kapsy, jiní spojí pantem dvě běžné obrazovky a řeknou si, že to stačí.

Jenže zatímco dva displeje byly dosud výsadou celkem unikátních modelů či neuvedených konceptů, tak projekt CastAway, který finanční prostředky vybral přes kampaň na serveru IndieGoGo, chce tuto myšlenku uvést na trh ve velkém. Od zájemců získal celkem slušných 397 tisíc dolarů, tedy asi devět milionů korun.

Univerzálnost řešení spočívá v tom, že CastAway je v podstatě kryt na telefon, který půjde objednat na většinu významných smartphonů na trhu. Výrobce zároveň pracuje i na variantě pro levnější telefony, která by měla pojmout jakýkoli jiný telefon, který se nenachází v seznamu krytů vyrobených přímo na míru.

Pokud telefon vložíte do CastAway krytu, druhá obrazovka se k ní jednoduše připne pomocí magnetu. Vznikne malý „notebook“, který by se stále měl vejít do kapsy. Sekundární displej bude pracovat na systému Chromium, který se dovede propojit jak s Androidem, tak s iOS.

Samozřejmě se nabízí využití jako samostatná dotyková klávesnice, druhá obrazovka pro režim čtení elektronické knihy nebo okno pro další aplikaci. Na stánku výrobce nám bohužel reálně nedovedli ukázat, co všechno bude CastAway umět, protože měli na ukázku pouze makety. Magnetický systém přichycení druhého displeje však funguje dobře.

Druhý displej bude mít vlastní baterii, takže je teoreticky možné jej používat i samostatně: rozpojením magnetů v případě potřeby získáte dvě samostatná zařízení. Až výrobce doladí celý projekt po softwarové stránce, snad se dočkáme dalších informací. Netrpěliví zájemci si však toto příslušenství mohou objednat za 200 dolarů (asi 4 500 korun).