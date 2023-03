Když mobily nejsou sexy. Operátoři neumějí vysvětlit 5G a už přichází nástupce

Na veletrhu MWC se tradičně prezentují technologie, ke kterým je v praxi ještě dost daleko. A mnohdy se ukázalo, že vývoj nakonec půjde třeba jiným směrem. Po několik let bylo klíčovým slovem 5G. Mobilní sítě s touto technologií jsou dnes už zcela běžné po celém světě (včetně Česka), ale výrobcům infrastruktury i mobilním operátorům se stále nedaří zákazníkům vysvětlit, v čem je výhoda této technologie.

Trochu se tak opakuje situace z kraje milénia, kdy do mobilních sítí vstupovalo 3G. Tedy první generace mobilních sítí orientovaná na data. Jenže to bylo v době, kdy lidé měli Nokii 3210 a samotný internet byl z dnešního pohledu v plenkách.

Technologie 3G byla zpočátku vyzdvihována pro možnost videohovorů. Jenže když to bylo konečně možné, videohovory skoro nikdo nepoužíval. A to i přes situaci, kdy mnoho operátorů po světě nabízelo videohovory v akci levněji než běžné volání. Částečně to samozřejmě bylo i tím, že vhodný mobil měl málokdo, a tak často ani nebylo komu videotelefonovat.