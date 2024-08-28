náhledy
Opravdový černý pátek přijde až na konci listopadu, ale obchodníci a výrobci za černý pátek považují celý listopad. Z nabídek na začátku měsíce vychází u mobilů nejlépe Motorola, která u některých modelů vyloženě podstřelila ceny. Problém je spíš v tom, že v široké nabídce se zákazník může snadno ztratit.
V rámci Black Friday Motorola snížila ceny loňských i letošních modelů a to včetně úplných novinek. Začít můžeme dvojicí G86 a G86 Power. Na první pohled od sebe telefony nerozlišíte, liší se jen v některých detailech.
Varianty Power má Motorola u více modelů a jedním z jejich hlavních znaků je větší baterie. Zde má základní G86 5 200mAh článek, Power má baterii s kapacitou 6 720 mAh. Power má i větší operační paměť 12 GB míto 8 GB u obyčejné verze.
Motorola G86 a G86 Power se prodávají od října. Původní ceny výrobce nastavil na 7 490 a 7 990 Kč. V rámci Black Friday pak stojí 4 990 a 5 990 Kč. S ohledem na výbavu to jsou výborné ceny.
G86 (Power) je sice na vrcholu, ale stále řady G. Tedy té základní v nabídce Motoroly. Výš postavené jsou modely řady Edge, které zahrnují přístroje střední třídy ale i top modely třídy nejvyšší. Aktuálně poslala Motorola několik z nich do Black Friday jako třeba zde uvedený model Edge 50 Neo.
Edge 50 Neo je loňský model, ale výbava je stále aktuální. Část parametrů je dost podobná výše zmíněné dvojici G86. Ale 50 Neo je víc kompaktní přístroj s úhlopříčkou displeje 6,36 palce.
Motorola na displejích nešetří, takže je zde P-OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a 1,5K rozlišením. Výkon zajišťuje Mediatek 7300 a telefon má paměť 8+256 GB.
Lákadlem je teleobjektiv v rámci hlavního fotoaparátu. Ten model G86 nemá. Před akcí stál telefon oficiálně přes 7 000 korun, nyní ho pořídíte za 5 990 Kč.
Další výhodná nabídka od Motoroly na Black Friday míří do úplného smartphonového suterénu. Jestliže G86 je na vrcholu řady G, tak G06 je nejzákladnější model. A podzimní novinka.
Zase pozor, i zde existují dvě varianty: G06 a G06 Power. Opět se liší kapacitou baterie, velikostí paměti a také cenou.
Základní G06 stojí aktuálně 1 890 Kč, což je o 800 korun méně, než byla startovní cena modelu na začátku října. Samozřejmě je nutné počítat se základní výbavou v akci je to jeden z nejlevnějších smartphonů na trhu.
Zpracování je však velmi dobré, na první pohled a než kouknete na displej, tak telefon nepůsobí dojmem tak levného přístroje. Telefon nepodporuje 5G, displej má jen HD+ rozlišení a základní G06 disponuje dnes už archaicky malou vnitřní pamětí 64 GB.
Verze Power má už vnitřní paměť 256 GB a baterii s kapacitou 7 000 mAh. To základní G06 má článek s kapacitou 5 200 mAh. Další výbava je stejná a verze Power vyjde nyní na 2 490 Kč, což je o tisícovku méně než je standardní cena.
Asi hlavním lákadlem Motoroly pro letošní Black Friday je model Edge 50 Fusion. Opět je to model 2024, ale podle Motoroly to nejsou neprodané telefony ze skladů, ale nová letošní šarže, která má 8GB operační paměť místo 12GB.
Základní cena je 3 990 Kč, což je na telefon střední třídy (připomínáme, že je to přístroj řady Edge nikoliv nižší G) skvělá cena. Zázračná výbava zde není, ale za uvedenou sumu dostanete parádní P-OLED displej FHD+, odolný kabát (IP68) a vedle 5 000mAh baterie i rychlé 68W nabíjení.
Foťák nemá teleobjektiv, ale je zde optická stabilizace a slušný 50Mpix snímač. Vpředu je pak kamerka s nadprůměrným rozlišením 32 Mpix.
Loni v létě, když přišel na trh, stála Edge 50 Fusion 10 000 korun. I z toho je patrné, že je to solidní střední třída. Vedle základní varianty je na trhu i verze s 256GB vnitřní pamětí za 4 490 Kč. Což je asi praktičtější volba.
Nejdražším modelem v našem výběru je Motorola Edge 60 Pro. Označení 60 ukazuje na letošní model, přívlastek Pro pak na vyšší třídu v rámci řady. Což dokazuje i původní cena 12 990 Kč.
Jenže nyní telefon pořídíte za 7 990 Kč, což je obrovský sleva. A za tuto cenu asi nepřekonatelná nabídka v rámci střední třídy. Telefon má špičkový 1,5K P-OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a úhlopříčkou 6,7 palce.
Hlavní foťák má tři snímače: 50 Mpix hlavní a širokoúhlý, které doplňuje 10Mpix teleobjektiv. Ten a hlavní mají optickou stabilizaci. A i přední snímač má rozlišení 50 Mpix.
Výkon zajišťuje čip Mediatek Dimensity 8350 Extreme a zamrzí asi jen 8 GB operační paměti. Uživatelská má dostatečných 256 GB. nadprůměrná baterie s kapacitou 6 000 mAh umožňuje rychlonabíjení výkonem až 90 W.
Poslední z nabídky Motoroly pro letošní Black Friday je model Edge 60 Fusion. Tedy opět letošní model, ale výrazně níže postavený než předchozí Edge 60 Pro.
Zde je sleva na Black Friday relativně malá, původně telefon stál 7 990 Kč, nyní je za 6 590 Kč. Důvod je však ten, že Edge 60 Fusion nacenila Motorola od začátku velmi agresivně a po většinu roku to byla jedna z nejvýhodnějších koupí.
Dobrou cenu má i teď, ale i dost vlastních konkurentů. Předností je větší 12 GB operační paměť této varianty nebo solidní foťák s hlavním 50 Mpix snímačem s optickou stabilizací (ale telefoto chybí).
K dispozici je rychlé nabíjení, maximálně odolné tělo nebo čip Dimensity 7300. Prostě skvěle namíchaný mix. Jenže kdybychom se měli nyní rozhodovat v rámci aktuálních slev, tak kdybychom chtěli hodně šetřit, tak volíme loňský Edge 50 Fusion a nebo když bychom mohli nafouknout rozpočet, tak výkonnější Edge 60 Pro.
