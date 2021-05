Každý třetí smartphone je v ohrožení. Ověřte si, jaký procesor máte

„Čip MSM je zaměřený na mobilní komunikaci a některé pokročilé funkce, jako je například natáčení ve vysokém rozlišení,“ informují bezpečnostní experti s tím, že se tento čip nachází ve většině androidích zařízení nevyjímaje špičkové modely od Samsungu, Xiaomi, OnePlusu, LG či Googlu.

Hrozba spočívá ve využití operačního systému Android pro vložení škodlivého kódu do MSM čipu. Útočníci by tím nezískali jen přístup k SMS či historii hovorů, ale podle bezpečnostních expertů by mohli odposlouchávat i probíhající hovory.

„Zranitelnost by navíc mohla útočníkům umožnit odemknout SIM nebo skrýt před operačním systémem jakékoli škodlivé aktivity nebezpečných aplikací,“ varuje dál Check Point Research. Detailní informace si můžete prostudovat zde.



„Kyberzločinci i bezpečnostní experti se většinou zaměřují na možnosti zneužití MSM čipů Qualcomm ze strany mobilní sítě,“ informovali bezpečnostní experti s tím, že v tomto případě by při zneužití datové služby mohlo dojít k útoku na MSM čipy prostřednictvím operačního systému Android.

Jaký máte v mobilu procesor? Procesory Qualcomm jsou široce rozšířené v přístrojích všech kategorií. Prakticky je nenajdete jen v iPhonech a v Evropě v drtivé většině top modelů Samsungu. Ale v druhém případě existují i výjimky. Jinak Qualcomm produkuje čipy všech cenových kategorií, takže je výrobci osazují od levných do nejdražších telefonů. Jaký procesor máte ve vašem smartphonu, zjistíte buď v menu nastavení a položce informace o telefonu. Neplatí to však stoprocentně. Pokud informaci tímto způsobem nenajdete, tak stačí nainstalovat potřebnou aplikaci. V aplikačním obchodě Googlu najdete desítky aplikací, v drtivé většině bezplatné, které vám o telefonu prozradí vše potřebné, a to včetně informace o procesoru. Hledat můžete podle klíčových slov Device Info, mezi aplikacemi nejsou zásadní rozdíly, volte podle hodnocení ostatních uživatelů a počtu stažení. Pokud v telefonu máte procesor Qualcomm, tak přímo stejně nic dělat nemůžete, problém musí vyřešit výrobce vašeho přístroje. Check Point doporučuje instalaci antiviru pro mobily. V každém případě však kontrolujte aktualizace systému, především, pokud je nemáte nastaveny automaticky.

Společnost Qualcomm byla o zranitelnosti MSM čipů informována a upozornila příslušné mobilní výrobce.



„Mobilní čipy jsou pro kyberzločince lákadlem, protože zranitelnost může potenciálně ovlivnit stovky milionů mobilních telefonů po celém světě,“ podotkl bezpečnostní expert pro východní Evropu společnosti Check Point Petr Kadrmas.



Uživatelé androidích zařízení by si podle něj měli minimálně ověřit, že používají nejnovější verzi operačního systému. Samozřejmostí je i stahování aplikací pouze z oficiálních aplikačních obchodů či používání nějakého bezpečnostního programu pro mobilní zařízení. Bezpečnostní experti mimo to doporučují i povolení funkce pro vzdálené vymazání na všech mobilních zařízení, kterým lze minimalizovat riziko ztráty citlivých dat.