Sociálními sítěmi se šíří snímek Netanjahua z konce letošního ledna, kterak v podzemním parkovišti izraelského Knesetu vyřizuje u svého vozu telefonát. Na tom by nebylo nic překvapivého, kdyby ovšem hlavní fotoaparát jeho smartphonu, respektive čočky jeho fotomodulu nepřekrývala silná červená páska.
Všiml si toho i podcaster Mario Nawfal, který snímek izraelského premiéra sdílel na síti X mezi prvními. A to s otázkami: „Proč má Netanjahu pásku přes fotoaparát telefonu? Čeho se bojí? Pokud izraelský premiér cítí potřebu to udělat, co to pak znamená pro průměrného člověka?“
S vysvětlením přispěchal americký portál Hyperfresh. Jde o rutinní bezpečnostní opatření, jakousi bezpečnostní „plombu“. Tedy přesněji speciální nálepku používanou ve vysoce zabezpečených oblastech, např. před vstupem do přísně střežených objektů či utajovaných zón.
Nálepka tak překrývá čočky fotoaparátu s jediným cílem: zabránit jakémukoli úmyslnému či náhodnému zaznamenání citlivých údajů, tedy úniku tajných informací. S podobným opatřením se lze setkat například i při exkurzích do výrobních závodů, kde platí přísný zákaz pořizování obrazových materiálů – své výrobní know-how si takto chrání například automobilky.
Americký portál podotýká, že jakýkoli pokus o odstranění bezpečnostní nálepky zanechá viditelné poškození. Dodal navíc, že to není poprvé, co byl Netanjahu vyfocen s takto „upraveným“ smartphonem. To jen potvrzuje, že jde pravděpodobně o standardní postup než nějaké náhodné rozhodnutí.
Nasazení tohoto opatření je vzhledem k různým kybernetickým útokům a v současnosti i aktuálnímu dění na Blízkém východě, kdy Izrael společně se Spojenými státy poslední únorový den zaútočil na cíle v Íránu, zcela pochopitelné.
Jak podotkl portál NDTV World, v Izraeli navíc z důvodu obav o národní bezpečnost platí přísná pravidla týkající se používáních smartphonů a některých mobilních aplikací (např. TikTok). Připomněl však i to, že právě Izrael má s pokročilými špionážními technologiemi bohaté zkušenosti. Konkrétně zmínil kontroverzní špionážní program Pegasus izraelské společnosti NSO, který světové tajné služby využívaly ke špehování nejen opozičních novinářů, aktivistů či právníků, ale i opozičních politiků či řady světových lídrů. V roce 2022 se navíc objevila tvrzení, že izraelská policie pomocí špionážního vybavení sledovala civilisty, aktivisty a veřejné činitele, a to bez požadovaných povolení.