Mobil izraelského premiéra Netanjahua „zdobí“ nálepka. Má svůj důvod

Lukáš Hron
  8:10
Stačil jeden příspěvek na síti X a diskutéři řeší, proč má izraelský premiér Benjamin Netanjahu nezvykle „ozdobený“ smartphone. Místo, kde jsou obvykle viditelné čočky fotomodulu, totiž překrývá přelepka. Paranoia? Ne, důvod je nasnadě. A to i s ohledem na aktuální dění na Blízkém východě zcela pochopitelný.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | foto: AP

Sociálními sítěmi se šíří snímek Netanjahua z konce letošního ledna, kterak v podzemním parkovišti izraelského Knesetu vyřizuje u svého vozu telefonát. Na tom by nebylo nic překvapivého, kdyby ovšem hlavní fotoaparát jeho smartphonu, respektive čočky jeho fotomodulu nepřekrývala silná červená páska.

Všiml si toho i podcaster Mario Nawfal, který snímek izraelského premiéra sdílel na síti X mezi prvními. A to s otázkami: „Proč má Netanjahu pásku přes fotoaparát telefonu? Čeho se bojí? Pokud izraelský premiér cítí potřebu to udělat, co to pak znamená pro průměrného člověka?“

S vysvětlením přispěchal americký portál Hyperfresh. Jde o rutinní bezpečnostní opatření, jakousi bezpečnostní „plombu“. Tedy přesněji speciální nálepku používanou ve vysoce zabezpečených oblastech, např. před vstupem do přísně střežených objektů či utajovaných zón.

Nálepka tak překrývá čočky fotoaparátu s jediným cílem: zabránit jakémukoli úmyslnému či náhodnému zaznamenání citlivých údajů, tedy úniku tajných informací. S podobným opatřením se lze setkat například i při exkurzích do výrobních závodů, kde platí přísný zákaz pořizování obrazových materiálů – své výrobní know-how si takto chrání například automobilky.

Americký portál podotýká, že jakýkoli pokus o odstranění bezpečnostní nálepky zanechá viditelné poškození. Dodal navíc, že to není poprvé, co byl Netanjahu vyfocen s takto „upraveným“ smartphonem. To jen potvrzuje, že jde pravděpodobně o standardní postup než nějaké náhodné rozhodnutí.

Nasazení tohoto opatření je vzhledem k různým kybernetickým útokům a v současnosti i aktuálnímu dění na Blízkém východě, kdy Izrael společně se Spojenými státy poslední únorový den zaútočil na cíle v Íránu, zcela pochopitelné.

Jak podotkl portál NDTV World, v Izraeli navíc z důvodu obav o národní bezpečnost platí přísná pravidla týkající se používáních smartphonů a některých mobilních aplikací (např. TikTok). Připomněl však i to, že právě Izrael má s pokročilými špionážními technologiemi bohaté zkušenosti. Konkrétně zmínil kontroverzní špionážní program Pegasus izraelské společnosti NSO, který světové tajné služby využívaly ke špehování nejen opozičních novinářů, aktivistů či právníků, ale i opozičních politiků či řady světových lídrů. V roce 2022 se navíc objevila tvrzení, že izraelská policie pomocí špionážního vybavení sledovala civilisty, aktivisty a veřejné činitele, a to bez požadovaných povolení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.