Grafik radí Samsungu, jak má vylepšit čerstvou novinku

0:18 , aktualizováno 0:18

Grafik Ben Geskin, který vypustil exkluzivní pohled na smartphonové véčko Samsungu pouhý týden před premiérou, nyní ukazuje, jak by mohl vypadat nástupce. A to bez ohledu na to, že Galaxy Z Flip se teprve začal prodávat.