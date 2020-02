Výrobci budou muset rozlepit telefony. Unie chce výměnné baterie

Jednotné nabíječky se pravděpodobně podaří prosadit, přestože se to nelíbí Applu, který se nechce vzdát svého konektoru Lightning. Pro zbytek trhu to tak složité nebude, v podstatě jsou dva typy konektorů: microUSB a modernější USB-C, na který by pravděpodobně stejně většina výrobců v blízké budoucnosti přešla.

Přestože i nad snahou sjednotit nabíječky můžeme polemizovat, protože problém, který Unie řeší od roku 2009, je dnes mnohem méně podstatný než tehdy, tak vyměnitelné baterie mohou narazit. O snaze Evropské komise informoval nizozemský ekonomický magazín fd.nl, podle něj by měla v nejbližší době začít veřejná diskuse nad tématem.

Na jednu stranu platí, že nemožnost domácí výměny baterie by část zákazníků mohla kvitovat, bylo by to levnější než výměna v servisu. Jenže to není tak snadné. Moderní smartphony jsou velmi složité a nároky na baterie extrémní. Na jednu stranu tak výrobci mají nad bateriemi kontrolu. Vzpomenout můžeme na mnoho kauz s výměnnými (neoriginálními) bateriemi starších mobilů. Ale problémy jsou i dnes.

Mnohem důležitějším důvodem, proč jsou dnes mobily převážně lepené a v domácích podmínkách často bez poškození nerozebratelné, je jejich konstrukce. Displeje zasahují do boků a výrobce se snaží nabídnout přístroje s určitou odolností. To je s volně přístupným krytem baterie obtížné a často neřešitelné. Především při extrémní tenkosti telefonů.

Otázkou je, jestli se na jednu stranu zákazníci smíří s jinou konstrukcí telefonů, a na druhou, zda to zvládnou výrobci. Je také nutné vzít v potaz, že Evropa je sice pro výrobce mobilů významný trh, ale nikoliv největší. A když jinde mohou prodávat telefony tak, jak je dnes produkují, můžeme spekulovat, jestli výrobci změní design a konstrukci podle evropských norem. U nabíječek to až na Apple zásadní změna není, u výměnných baterií však ano.

Dnes je smartphone s jednoduše vyměnitelnou baterií zcela výjimečný. Navíc baterie vcelku obstojně vydrží dva roky provozu, což je běžný životní cyklus smartphonu. Ve světě často ohraničený dotacemi nebo splátkami. Opět lze diskutovat, jestli je to správně. Na druhou stranu, žádný jiný výrobek spotřební elektroniky dnes nepoužíváme tak intenzivně jako smartphone.

