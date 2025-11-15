Letos jsme byli svědky poměrně zásadní inovace týkající se výdrže baterie. Mohou za to nové typy křemíko-uhlíkových akumulátorů (Si/C), které mají vyšší energetickou hustotu než dosavadní typy, a dovedou tedy při zachování stávajících rozměrů uchovat víc energie.
Zatímco ještě donedávna byly v mobilech standardních rozměrů a konstrukce baterie s kapacitou maximálně okolo 6 000 mAh, aktuálně již přicházejí smartphony, které mají i 7 000 až 7 500 mAh. Vizuálně je přitom nemáte prakticky šanci rozeznat od obvyklejších mobilů, které jsou zpravidla osazeny akumulátorem s kapacitou okolo 5 000 mAh.
Donedávna byl s velkými bateriemi v Evropě problém i v tom ohledu, že EU má limit na dovoz bateriových článků.