Překvapení, balíček předplatného Apple One je v Česku levnější než v USA

Službu One představil Apple současně s novými hodinkami a tablety na tradiční zářijové akci. Na té však chyběly obvyklé hvězdy, tedy nové iPhony. Na ty přijde řada později, pravděpodobně v říjnu. Zpoždění oznámil Apple už v létě, důvodem je s největší pravděpodobností aktuální situace s pandemií koronaviru na straně dodavatelského řetězce.

Apple One je balíček, který kompletuje jednotlivé služby Applu. Výrobce oznámil tři balíčky, českého trhu se zatím budou týkat dva: pro jednotlivce a rodinu. Třetí prémiový One Premier bude dostupný jen na vybraných trzích, kde Apple nabízí službu News+ a kde na podzim spustí službu Fitness+, kterou také představil na akci.

První dva balíčky jsou stejné v Česku i v USA nebo jiných zemích. Obsahují služby Music, TV+, Arcade a iCloud. První varianta je pro jednotlivce, druhá pro rodiny a liší se jen objemem úložného prostoru na iCloudu. Pro jednotlivce to je 50 GB dat, pro rodinu 200 GB dat. Start aktivací zatím Apple přesně nespecifikoval, uvádí podzim letošního roku.

České ceny jsou lepší než americké

V Česku bude balíček pro jednotlivce stát 285 korun měsíčně, pro rodiny 389 Kč. Pro porovnání, v USA vyjde první balíček na 15 dolarů a druhý na 20 dolarů měsíčně, obsah služeb je stejný. Pokud americké ceny přepočteme aktuálním kurzem, dostaneme zhruba sumy 345 a 460 korun. Tedy víc, než kolik Apple bude za balíčky v Česku účtovat.

Pro pořádek, služba Premier bude v USA stát 30 USD měsíčně, tedy v přepočtu asi 690 Kč. Ale v Česku jen tak nebude, takže to není podstatné.

Nutno dodat, že oproti dřívější situaci, kdy si Apple všeobecně v Evropě za své produkty účtoval vyšší sumy než v USA, dosud platilo, že stačí americkou cenu vynásobit aktuálním kurzem a připočíst tuzemskou DPH. Záleží na jednotlivém produktu, někdy to sedí skoro přesně, někdy je suma zaokrouhlená směrem nahoru, ale je to v podstatě férové. Musíme dodat, že i americké ceny jsou uváděné bez tamní daně, to proto, že v každém státu USA je daň jiná, někdy se liší i okres od okresu. Může být i nulová, obvykle se pohybuje okolo osmi či devíti procent.



Roční úspora dva tisíce korun

Zpět ke službě Apple One. Pokud zákazník využívá všechny služby, které balíček obsahuje, tak může výrazně ušetřit. V Česku stojí měsíční předplatné služby Music pro jednotlivce 149 korun (pro studenty 69 a pro rodiny 229 Kč) měsíčně. Služba Apple TV+ vyjde na 139 korun (studenti ji mají v ceně Music), iCloud vyjde měsíčně u 50GB úložiště na 25 Kč a 200GB na 79 Kč. A nakonec Arcade stojí měsíčně 139 Kč.

Dohromady by tak jednotlivec zaplatil 452 korun, u rodiny by jednotlivě služby vyšly na 586 Kč. Úspora tak činní 167 respektive 197 korun měsíčně. První měsíc je zdarma, pak se balíček automaticky obnovuje, ale je to bez závazku, lze ho kdykoliv deaktivovat.