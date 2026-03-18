„Zabavená elektronika byla dovezena tuzemskou společností ze Spojených arabských emirátů a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu (EU) byla krácena daň z přidané hodnoty,“ uvedl ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.
Elektroniku Finanční správa zabavila ve spolupráci s celníky v rámci rozsáhlé kontrolně-exekuční akce s krycím názvem „Hunter“. Konkrétně jde o 2 031 smartphonů iPhone, tabletů iPad, počítačů MacBook a sluchátek AirPods.
Série aukcí probíhá prostřednictvím aplikace APED, kterou provozuje Finanční správa. Lidé se do ní mohou přihlásit pomocí datové schránky, bankovní identity či ověřeného elektronického podpisu, případně je možné ověřit identitu osobně na pobočce finančního úřadu.
Finanční správa pomocí aplikace, ve které je registrováno zhruba 4 700 uživatelů, draží movité věci včetně automobilů, stavby, byty či pozemky. Dražby jsou nástrojem daňové exekuce, která slouží k pokrytí daňových nedoplatků.