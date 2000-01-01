Švýcarská hodinářská společnost Swatch se po letech opět postarala o velké pozdvižení. Po velké vlně zájmu, kterou dříve vzedmuly její hodinky Omega × Swatch Moonswatch, teď přichází hodně netradiční spolupráce s manufakturou Audemars Piguet. Jestliže byly Moonswatch netradičním tahem proti Apple Watch, tak je novinka nazvaná Royal Pop takovou konkurencí na druhou.
Samotné spojení značek Swatch a Audemars Piguet (AP) je nezvyklé. AP je totiž nezávislá a velmi luxusní značka, zatímco Swatch Group je největším švýcarským hodinářským konglomerátem s plejádou vlastních značek.
Právě ty daly základ předchozím kolaborativním modelům značky Swatch, která se soustředí na módní kousky. Nejprv se v roce 2022 objevily Omega × Swatch Moonswatch, později modely Blancpain × Swatch Scuba Fifty Fathoms. Jak Omega, tak Blancpain patří do Swatch Group a poskytly značce Swatch specializující se na výrobu módních hodinek coby vzor své legendární modely.
I spolupráce s Audemars Piguet se točí kolem legendárního modelu, ale jinak je v mnohém zcela jiná a specifická. Název novinky Royal Pop odkazuje jak na název AP Royal Oak, tak na někdejší modely Swatch POP.
POP byl název celé řady modelů Swatch uvedené poprvé v osmdesátých letech. Hlavním znakem těchto hodinek bylo, že šly ze svého řemínku nebo pouzdra vycvaknout a nacvaknout zpět do jiného příslušenství. Na tomto principu teď pracují i AP × Swatch Royal Pop.
Swatch slibuje různé příslušenství, zatím však ukázal pouze rámeček s koženou šňůrkou, díky které se dají hodinky pověsit na krk nebo třeba přivázat ke kalhotám.
Právě to je jeden z netradičních prvků spolupráce. AP × Swatch Royal Pop jsou vlastně kapesní hodinky, které v historii hodinařiny předcházely těm náramkovým.
Samotné hodinky Audemars Piguet Royal Oak jsou ovšem původem hodinky náramkové. Sice se časem objevila i verze kapesní, ale Royal Oak jsou jinak od svého vzniku v roce 1972 dodnes synonymem sportovních náramkových hodinek.
Modely Royal Oak jsou charakteristické osmiúhelníkovým pouzdrem s šestihrannými šroubky viditelnými v lunetě. Tento vzhled navrhl v hodinařině proslulý designér Gerald Genta a odstartoval tím určitý trend.
Genta totiž přinesl v tomto modelu poprvé do praxe představu luxusních sportovních hodinek s integrovaným náramkem a kompletním provedením z oceli. Do té doby se luxusní manufaktury soustředily na ušlechtilejší materiály a klasičtěji tvarované hodinky.
Audemars Piguet × Swatch Royal Pop ovšem nemají ani náramek, ani nejsou z oceli. Vyrobeny jsou z biokeramiky, což je kompozitní materiál složený z keramiky a plastů, v praxi působí spíš plastově, ale má v sobě určitou tvrdost (ale zároveň i křehkost) keramiky. AP dnes vyrábí některé varianty svého legendárního modelu i v keramice, ale také ve zlatě i dalších provedeních.
Jeden charakteristický prvek slavných Royal Oak však mají i modely Royal Pop: je jím číselník s takzvanou Tapisserie strukturou. I díky němu je design modelů skutečně charakteristický a na legendární AP odkazuje zcela jasně.
Zajímavou paralelou mezi legendárními hodinkami a jejich zábavnou moderní interpretací od Swatch je pohon hodinek. Pro tuto spolupráci zvolila značka Swatch nový mechanický strojek.
Ten lépe ladí s luxusním pojetím svého vzoru. Pravda, existuje i ve verzích s quartzovým pohonem, ale právě mechanické verze jsou ty víc oceňované sběrateli a fanoušky značky.
Swatch vymyslel u nového provedení strojku Sistem 51 i zajímavý detail. Pérovník, ve kterém je uložena pružina, co uchovává energii pro chod hodinek, slouží i jako vizuální ukazatel rezervy nátahu – tedy toho, kolik energie ještě zbývá. Když je vidět zlaté pozadí vnitřku pérovníku, jsou hodinky natažené.
Jakmile se pružina rozvine, zastíní zlatou barvu vnitřku pérovníku a vizuálně tak dává najevo, že je na čase hodinky natáhnout. Strojek Sistem 51 má v tomto provedení ruční nátah vůbec poprvé.
Kolekce Audemars Piguet × Swatch Royal Pop bude k dostání v osmi barevných kombinacích, barvy se přitom inspirovaly uměleckým směrem Pop-art, což je další paralela s názvem modelu.
V prodejnách budou všechna provedení vystavena ve velké plechové krabici, kterou ale běžný zákazník nezíská.
I konzervativnější provedení hodinek Audemars Piguet × Swatch Royal Pop budou dost výrazná. Ukazuje to třeba tato modrá verze nazvaná Orenji Hachi v kontrastní oranžové barvě.
Audemars Piguet × Swatch Royal Pop mají být zábavné hodinky, které zaujmou. Nechtějí se tvářit jako úplně luxusní zboží, jen na luxusní legendu jasně odkazují a přinášejí k jejím tradičním tvarům mladistvé barvy. Jako třeba v této verzi Otg Roz.
Všimněte si mimochodem jednoho detailu. Jen předchozí provedení Otg Roz a toto modré Lan Ba mají korunku na pozici třetí hodiny a malý subčíselník se sekundovou ručičkou.
Ostatní verze, včetně této monochromatické Ocho Negro, mají korunku na pozici dvanácté hodiny a obejdou se zcela bez sekundové ručičky.
Zářivě zelené provedení Green Eight patří k většině s korunkou na dvanácté hodině. Swatch veselými provedeními navazuje právě na předchozí projekty s Omegou a Blancpainem a svým způsobem hledá cestu, jak konkurovat Apple Watch.
Oblíbené chytré hodinky od Applu totiž leží celému hodinářskému průmyslu v žaludku. Na jednu stranu sice naučily nosit lidi opět něco na zápěstí, na stranu druhou musí tradiční hodinky o pozici na zápěstí lidí bojovat. Právě proto představují Audemars Piguet × Swatch Royal Pop, třeba i v bílém provedení Huit Blanc, netradiční úkrok stranou.
Možnost nosit hodinky jinde než na ruce znamená, že Swatch nemusí s Apple Watch bojovat přímo. Zatímco u Moonswatch se musí majitel rozhodnout, jestli si dá na ruku ty, nebo jestli zvolí hodinky chytré, v případě této spolupráce se rozhodovat nemusí a třeba i svítivé provedení Blaue Acht si může pověsit na krk nebo svůj batoh.
Na krku, nebo třeba připevněné na zavazadle, které s sebou každý den majitel nosí, budou Audemars Piguet × Swatch Royal Pop ještě výraznější než na ruce, na které se mohou často schovat pod rukáv. Růžové provedení Otto Rosso tak bude k nepřehlédnutí.
Audemars Piguet × Swatch Royal Pop jsou tak zajímavý tah proti čím dál populárnějším chytrým hodinkám. Zatímco trh s nimi roste, tradiční hodinařina po určitém vzedmutí v pandemii covidu stagnuje, nebo spíš klesá.
Netradiční spojení legendy hodinařiny a firmy, která vždy brala hodinky trochu s humorem a nadhledem, tak má přitáhnout pozornost zpět k tradiční hodinařině. Té se dnes daří zejména v segmentu extra luxusních kousků, jako jsou i AP Royal Oak.
Zatímco nejlevnější provedení modelu Royal Oak s mechanickým strojkem dnes stojí víc než 600 tisíc korun, Audemars Piguet × Swatch Royal Pop na šňůrce mají základní cenu stanovenou na 375 eur, tedy v přepočtu něco přes devět tisíc korun. K dispozici bude i různé příslušenství, jako například kapesní pouzdro. Prodej hodinek startuje 16. května ve vybraných buticích Swatch, v Česku takový není. Online k dispozici tyto modely také nebudou.
