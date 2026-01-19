Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček

Luděk Vokáč
  7:02
Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla přinášet zajímavé inovace, které se však ne vždy setkaly s pochopením publika. Asus si tak teď dá od smartphonů pauzu.
Část 1/4

Asus Zenfone 11 Ultra

Zprávy o konci výroby chytrých telefonů musel Asus už v minulosti vyvracet. A vlastně není divu, na poli smartphonů patří tchajwanská značka dlouhodobě k relativně malým hráčům, jejichž přežití není snadné. Potkalo to jak firmy, které konkurence převálcovala (Nokia, HTC, LG), tak menší hráče, kteří se drželi určitého zaměření. Často se mluví třeba o konci Sony, které smartphony přestalo dovážet třeba na náš trh. O konci Asusu se mluvilo v roce 2023, ale tehdy k němu nedošlo.

Ani teď firma nepotvrdila definitivní konec. Nicméně server Digitimes Asia získal od tchajwanských distributorů informaci, že již není možné smartphony značky objednávat do distribuce. Výrobce nakonec redakci serveru situaci detailněji vysvětlil: podpora stávajících zařízení poběží a v roce 2026 Asus nepředstaví žádný nový smartphone.

Víc detailů ale firma nesdělila. Není tedy jasné, jestli chystá v roce 2027 restart, nebo zda půjde o tichý konec. Vzhledem k pozici Asusu na trhu by se dalo očekávat, že půjde o druhou variantu, ale na definitivní výsledek si budeme muset počkat déle než rok. Jednou z možností je varianta, že Asus chystá na poli chytrých telefonů něco zcela nového, co by mohlo zaujmout – a své síly upíná k takovému novému produktu a nechce zbytečně pokračovat ve stávajících kolejích.

V minulosti to ostatně Asus s několika nezvyklými nápady zkoušel. Nikdy ale nešlo o revoluční myšlenky, které by smartphonům firmy pomohly ke kdovíjaké popularitě. Je tedy relativně nepravděpodobné, že by nějaká nová myšlenka mohla přinést zvrat.



Vstoupit do diskuse
Témata: Asus, Smartphone, výroba

Nejčtenější

To je zase nesmysl. Tento mobil lidé dříve nechtěli, tak proč by měli teď?

Clicks Communicator

Jako přelomový nápad v době uniformních smartphonů s velkou obrazovkou působí novinka od malé firmy Clicks, která chce zájemcům nabídnout mobil s fyzickou qwerty klávesnicí. Údajně má jít o...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Nechtěné smartphony jsou cenový hit. Výrazně zlevnil i jeden nový iPhone

Apple iPhone Air

Tenké smartphony si srdce zákazníků prozatím nezískaly. Po Samsungu Galaxy S25 Edge neslaví velké úspěchy ani iPhone Air, u kterého byla očekávání veliká. Proto i tento model seženete u většiny...

Nový chytrý prsten je noční můrou e-shopů. Z druhé ruky ho nekupujte

Pebble Index 01

Firma Pebble při svém návratu na trh přišla kromě nových chytrých hodinek i s nečekaným nápadem. Vytvořila totiž jednoúčelový chytrý prsten, který slouží k nahrávání zvuku. Zajímavostí zařízení je,...

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček

Asus Zenfone 11 Ultra

Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla...

19. ledna 2026  7:02

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

19. ledna 2026

Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro

Realme GT8 Pro

Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle vybavený smartphone, tak nabízí fotoaparáty vyladěné proslulou značkou Ricoh a má také nevídaný...

18. ledna 2026

Ve výprodejích, nebo hned? Chytří zákazníci si odnesou i krabici věcí zadarmo

Premium
ilustrační snímek

Donedávna platilo, že nejlepší ceny smartphonů jsou výhradně ve výprodejích, minimálně po půlroce na trhu. Dnes už to tak úplně neplatí a zajímavé nabídky lze získat i mnohem dřív. Jen bonus nebude v...

18. ledna 2026

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

17. ledna 2026

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

16. ledna 2026

Fritéza zdarma. Stačí si koupit nové Xiaomi a napsat na něj recenzi

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Na trh brzy zamíří nový nejlépe vybavený model Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Společně s čtyřmi dalšími sourozenci bude tvořit hlavní nabídku dostupnějších modelů této značky pro letošní rok. Start...

15. ledna 2026,  aktualizováno  11:48

Překonal všechny, až na jednoho. Vivo má naprosto elitní fotomobil

Vivo X300 Pro

Spolupráce s firmou Zeiss vynesla čínskou značku Vivo už před lety mezi elitu fotomobilů. V hodnocení DxO Mark se její smartphony pohybují tradičně vysoko, ale zatím to nikdy nebylo na úplně předních...

15. ledna 2026

K nejlepšímu displeji přidali i dobrou výbavu. Evropa tentokrát neostrouhá

TCL Nxtpaper 70 Pro

Čínská značka TCL představila v USA na veletrhu CES svůj nový smartphone s parádním Nxtpaper displejem, který přináší skvělou čitelnost a komfort za všech podmínek. Nový model dostal solidní výbavu a...

14. ledna 2026  7:02

Nový chytrý prsten je noční můrou e-shopů. Z druhé ruky ho nekupujte

Pebble Index 01

Firma Pebble při svém návratu na trh přišla kromě nových chytrých hodinek i s nečekaným nápadem. Vytvořila totiž jednoúčelový chytrý prsten, který slouží k nahrávání zvuku. Zajímavostí zařízení je,...

14. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Používají návleky i sprej proti námraze. Údržba vysílačů je v zimě náročná

Hůra, Vsetín

Zařízení mobilních vysílačů musí fungovat v letních vedrech i zimních mrazech. Lidé se potřebují dovolat nebo se připojit k internetu, i když sněží nebo je námraza. Vysílače mobilních sítí musí...

13. ledna 2026  16:02

To je zase nesmysl. Tento mobil lidé dříve nechtěli, tak proč by měli teď?

Clicks Communicator

Jako přelomový nápad v době uniformních smartphonů s velkou obrazovkou působí novinka od malé firmy Clicks, která chce zájemcům nabídnout mobil s fyzickou qwerty klávesnicí. Údajně má jít o...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.