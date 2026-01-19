Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček

Zprávy o konci výroby chytrých telefonů musel Asus už v minulosti vyvracet. A vlastně není divu, na poli smartphonů patří tchajwanská značka dlouhodobě k relativně malým hráčům, jejichž přežití není snadné. Potkalo to jak firmy, které konkurence převálcovala (Nokia, HTC, LG), tak menší hráče, kteří se drželi určitého zaměření. Často se mluví třeba o konci Sony, které smartphony přestalo dovážet třeba na náš trh. O konci Asusu se mluvilo v roce 2023, ale tehdy k němu nedošlo.
Ani teď firma nepotvrdila definitivní konec. Nicméně server Digitimes Asia získal od tchajwanských distributorů informaci, že již není možné smartphony značky objednávat do distribuce. Výrobce nakonec redakci serveru situaci detailněji vysvětlil: podpora stávajících zařízení poběží a v roce 2026 Asus nepředstaví žádný nový smartphone.
Víc detailů ale firma nesdělila. Není tedy jasné, jestli chystá v roce 2027 restart, nebo zda půjde o tichý konec. Vzhledem k pozici Asusu na trhu by se dalo očekávat, že půjde o druhou variantu, ale na definitivní výsledek si budeme muset počkat déle než rok. Jednou z možností je varianta, že Asus chystá na poli chytrých telefonů něco zcela nového, co by mohlo zaujmout – a své síly upíná k takovému novému produktu a nechce zbytečně pokračovat ve stávajících kolejích.
V minulosti to ostatně Asus s několika nezvyklými nápady zkoušel. Nikdy ale nešlo o revoluční myšlenky, které by smartphonům firmy pomohly ke kdovíjaké popularitě. Je tedy relativně nepravděpodobné, že by nějaká nová myšlenka mohla přinést zvrat.