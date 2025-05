Partnerství mobilových značek s automobilkami nejsou zas tak neobvyklá. Honor má Porsche Design, Inifnix zase nedávno ukázal mobil od designového studia BMW. Na rozdíl od spojení s fotoaparátovými výrobci, která mohou mít i reálný dopad na funkcionalitu telefonu, je spolupráce s automobilovými značkami v podstatě čistě záležitostí designu a s ním spojenou imagí značky.

Zelený mobil s logem Aston Martin pojmenovalo Realme jako „Dream Edition“ a vychází z modelu GT 7, oproti kterému má vedle osobitého designu s logem automobilky také o něco větší operační paměť (16 GB). Docela nás překvapilo, že takovéto různě limitované edice mobilů většinou výrobci do Česka nevozí, nicméně Realme GT 7 Dream Edition na tuzemském trhu seženete.

Pokud máte formulový Aston Martin rádi, za limitovanou edici si budete muset docela připlatit. Realme „běžný“ model GT 7 uvedlo na český trh se zaváděcí slevou 17 999 korun, Dream Edition však vyjde na 22 499 korun. Vedle lepší operační paměti a značkového designu za tento příplatek dostanete také bohaté balení se speciálním krytem, příslušenstvím a sluchátky.

V duchu spolupráce s formulovým týmem se koneckonců nesla i celá premiéra novinek v Paříži. Na místě konání byl jeden takový vůz vystavený, vyzkoušet jsme si mohli i závodní simulátor a samozřejmě zde nechyběla ani celá výstavka věnovaná týmu Aston Martin Aramco. K publiku pak z nahrávky promluvil i slavný závodník Fernando Alonso.

Čínské značky jako Realme v podstatě nadále tlačí na prestižní spojení a poměrně velkolepé evropské zahajovací konference. Ta pařížská se uskutečnila v bývalém hangáru pro vzducholodě. Vše to navozuje pocit exkluzivity a prestiže, což navíc sám výrobce podtrhuje i výroky jako „nejrychleji rostoucí značka mobilů“ s miliony prodaných kusů.

Dá se však tušit, že se Realme a podobní výrobci primárně snaží oklepat nálepku „výrobce levných mobilů“, kterou ovšem primárně stále mají. Tyto značky jsou efektivní především v třídě levných telefonů a v kategorii nad dvacet tisíc korun už mají opravdu neúprosnou konkurenci. Zákazníci s podobným rozpočtem už totiž vybírají pečlivěji a dbají na velká jména.

Silnou stránkou novinek je přitom spíše než záležitosti image závodníků praktická stránka věci, jelikož se tato značka jako jedna z prvních odvážila i přes regulační omezení na evropský trh dovézt mobily se 7 000mAh baterií, což je věc, kterou konkurenti šidí odlišnými verzemi pro domácí čínský trh a globální. Třeba takový Honor by se s modelem 400 Pro novinky od Realme díky 7 200mAh akumulátoru vůbec nemusel bát, jenže v Evropě místo toho prodává verzi s 5 300mAh akumulátorem. Tu větší si nechal jen na čínském trhu.

Jenže Realme místo aby tuto výhodu využilo ve svůj prospěch, tak během prezentace raději dloube do Applu, když v prezentaci ukazuje, že by baterie modelu GT 7 zastínila i dva základní iPhony. Ale na to nejspíš standardní zákazník Applu vůbec slyšet nebude.

Další logický krok pro Realme by teď spíše než chlubení se závodními vozy měla být urychlená práce na modelech střední třídy, které za sympatickou cenu nabídnou právě ony nové 7 000mAh akumulátory. Protože u mobilů v cenovém rozmezí 15 až 22 tisíc korun je to sice fajn, ale pořádnou paseku výrobce udělá nejspíš v momentě, kdy si takový mobil pořídíte za třeba šest až sedm tisíc korun.