Kosmická loď Orion se poté, co v noci na úterý 7. dubna obletěla Měsíc (více se dočtete u kolegů na Technetu: Mise Artemis II posunula hranice lidstva, po průletu kolem Měsíce se vrací na Zemi), již vrací zpět k Zemi a americká vesmírná agentura zveřejňuje oficiální snímky pořízené čtyřčlennou posádkou během jejího putování vesmírem.
Jedním z míst, kde tak činí, je i komunitní web pro sdílení fotografií Flickr, na kterém se mezi snímky pořízenými profesionální fotografickou technikou objevily i první oficiální snímky z iPhonu, konkrétně modelu 17 Pro Max. Jsou mezi nimi i tři fotografie s naší planetou. Na dvou z nich je zachycen velitel mise, tedy astronaut Reid Wiseman, na třetí pak astronautka Christina Kochová. A to vždy v situaci, kdy se skrze jedno z hlavních oken kabiny lodi Orion dívají na vzdalující se Zemi.
Je zjevné, že minimálně na momentky je tak smartphone, a to nyní bez ohledu na značku, dobrým společníkem i ve vesmíru. Nicméně nutno dodat, že to není poprvé, co se nějaký iPhone nachází na vesmírné misi. Jak ovšem podotýká portál 9to5mac, Artemis II je prvním případem, kdy NASA vybavila každého člena posádky vlastním iPhonem.
Telefony musely projít schvalovacím procesem, přičemž Apple se na něm nijak nepodílel. Při výběru vhodného zařízení pro použití na palubě vesmírné lodi ve stavu beztíže bylo nejdůležitější kritériem zajištění bezpečí posádky. Hledělo se tak například i na odolnost skla chránícího displej, tedy aby nedošlo k jeho snadnému roztříštění.
iPhony slouží posádce lodi Orion výhradně k pořizování fotografií a videí, nelze je připojit k internetu, ani na nich používat Bluetooth. Jak je ovšem z oficiálních snímků patrné, tak posádka našla pro jeden z telefonů i další využití. Zastoupil totiž něco, co se s ohledem na bezpečí posádky na palubě vesmírné lodi nenachází: astronaut Kanadské kosmické agentury Jeremy Hansen využil při holení selfie kamerku a nahradil si tak scházející zrcadlo.