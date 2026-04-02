To, že si astronauti budou moci na vesmírné mise brát vlastní smartphony, potvrdila americká vesmírná agentura NASA začátkem letošního února. Oficiálně první možností tak byla mise Crew-12, která v polovině února zamířila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Druhou opakovaně odložený let Artemis II, který nakonec z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě odstartoval ve čtvrtek 2. dubna 35 minut po půlnoci (více se dočtete u kolegů na Technetu: Lidé po 54 letech vyrazili k Měsíci. Čtyři astronauté jej při historické misi obletí).
Jak uvedl portál TechRadar, rozhodnutí o tom, že posádky budou moci na misích používat osobní iPhony či androidí smartphony, bylo podle šéfa agentury NASA Jareda Isaacmana motivováno touhou poskytnout posádkám flexibilnější nástroje pro dokumentaci jejich zkušeností a sdílení obrázků a videí s veřejností.
A čtyřčlenná americko-kanadská posádka mise Artemis II této možnosti zjevně využila. Dokazuje to krátký videozáběr z kabiny, z něhož je parné, jak si astronauti mezi sebou pohazují vrcholný iPhone 17 Pro:
Na videu z příprav na start je pak zachycen i okamžik, kdy veliteli mise Reidovi Wisemanovi je do kapsy skafandru vkládán jeho osobní iPhone:
Lze předpokládat, že astronauti během mise své telefony nenechají ležet ladem a pořídí s nimi řadu neobvyklých fotografií a „selfíček“. Lidem na Zemi tak vesmír přiblíží něčím, co je jim dobře známo, něčím, co ve svém životě běžně používají k zachycení neopakovatelných okamžiků.
Podobně jako astronautka Christina Kochová, která natočila pilota Victora Glovera při ručním řízení vesmírné lodi Orion během demonstrace přiblížení tak, jako byste natáčeli kamaráda při testování nového auta: