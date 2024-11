Zuří válka o čipy. Může mít zničující následky, na které nejspíš nedojde

Qualcomm je v současnosti jedním z největších dodavatelů mobilních čipů na světě. A má v tomto ohledu jen málo konkurentů: vlastní čipy pro mobilní telefony, tablety, nositelnou elektroniku a další zařízení vyrábí jen několik dalších firem na světě. K významným hráčům na tomto poli patří ještě Samsung, MediaTek a také Apple s Googlem, kteří ovšem čipy používají téměř výhradně pro své vlastní potřeby.

Všichni tito hráči používají k návrhu čipů takzvanou ARM architekturu, což je design čipů pocházející od britské společnosti ARM Holdings. Ta navrhuje základní strukturu čipů, jejich instrukce i operační systém a jednotliví výrobci buď tyto stavební prvky na základě licence přebírají a zabudovávají do vlastních procesorů, nebo mohou na základě další licence z návrhů ARM vycházet a podle vlastní potřeby je upravit do finální podoby.

Takový vztah panuje mezi Qualcommem a ARMem v podstatě desítky let. Jenže od roku 2022 se právě kvůli tomuto vztahu společnosti soudí. Důvodem je to, že Qualcomm o rok dříve koupil startup Nuvia, který měl zjevně s ARMem dohodnuté o něco výhodnější licenční podmínky než gigant Qualcomm. A Qualcomm od té doby tvrdí, že tato výhodnější práva (týkající se ovšem jen návrhů čipů od Nuvie) přešla i na něj, zatímco ARM je toho názoru, že prodej společnosti měl znamenat nové vyjednávání o podmínkách licence.

Obě firmy jsou dosud podle veřejných prohlášení skálopevně přesvědčené o své pravdě. A to natolik, že vytahují už opravdu těžké kalibry. Před několika týdny tak měl podle všeho ARM odeslat Qualcommu oznámení, že pokud nedojde k vypořádání sporu, zruší mu za 60 dní licence. To by v důsledku mohlo znamenat až zastavení prodeje všech čipů Qualcommu založených na ARM architektuře.

O mobilní čipy ve sporu patrně vůbec nejde

A pro svět mobilních zařízení by to bylo zdrcující, protože i když přesné statistiky neexistují, na poli mobilních procesorů pro smartphony a tablety s Androidem je Qualcomm nejspíš dominantním hráčem. Jeho výpadek by zbývající výrobci, tedy Samsung a MediaTek, nezvládli vykrýt. Však i samotný Samsung používá ve svých smartphonech nejen své vlastní čipy Exynos, ale právě i čipsety Qualcomm Snapdragon.

Je poněkud paradoxní, že v celém sporu nejspíš vůbec o mobilní čipy nejde, ty Qualcomm dosud navrhoval podle své licence s ARMem a platil za to patřičné poplatky. ARM ovšem vidí příležitost v budoucím růstu Qualcommu, který chce výrazně s čipy na ARM architektuře prorazit i na poli osobních počítačů – a to je právě oblast, kvůli které kupoval Qualcomm společnost Nuvia.

Jenže právě hrozba zastavení aktuálního byznysu nejspíš obě firmy nakonec přinutí k nějaké formě dohody. Aktuální stopka, která podle oznámení o zrušení licence ze strany ARMu hrozí, by totiž byla pro obě firmy možná i fatální. Qualcomm patří k největším licenčním partnerům ARMu, takže by se tím britská firma připravila o zásadní zdroj příjmů. Naopak Qualcomm, který jinak sice patří na poli mobilních čipsetů ke gigantům, ale celkově jde v oblasti mikroprocesorů spíš o středně velkého hráče, by prakticky neměl co prodávat.

Otázkou je, kdy můžeme nějaké rozuzlení očekávat. Situace je jistě nepříjemná nejen pro ARM a Qualcomm, ale také pro zákazníky Qualcommu, kteří čekají dodávky nejnovějších čipů pro svá zařízení. Vodítkem může být datum 16. prosince, to je den, kdy se mají firmy setkat u soudu. Buď dospějí k dohodě těsně před soudním slyšením, nebo je přiměje ke smíru soudce, případně by společnosti mohly dohodu uzavřít před vypršením 60denní lhůty oznámení o ukončení licence. Čekat totiž, že soud hned 16. prosince rozhodne o tom, kdo má ve sporu pravdu, je nejspíš naivní. Kdy přesně měl ARM oznámení Qualcommu doručit není známo, agentura Bloomberg informaci zveřejnila 23. října. Ochotu k dohodě nicméně oslabují například slova Qualcommu o vydírání ze strany ARMu.

Právníci obou firem tak budou mít před Vánoci opravdu napilno. A mobilní svět bude čekat, jaký „dáreček“ mu obě firmy připraví. Celý spor pak možná může nastartovat určitý obrat v mobilním světě. ARM svou aktuálně vcelku agresivní licenční politikou může vybrané partnery sice aktuálně přinutit platit víc, ale zároveň je tím vlastně pobízí k tomu, aby investovali do jiných řešení: ta existují, jen nejsou tak vyspělá a jejich vývoj na aktuální úroveň ARM platformy by nějakou dobu trval. Nicméně se může vyplatit. Qualcommu tak teď sice kvůli sporu hrozí, že možná nebude mít co prodávat, ale ARMu vlastně hrozí, že od něj v budoucnu nebude nikdo nakupovat.