Apple přestal prodávat iPhony v Turecku. Důvodem je nestabilní měna

Turecká lira neprožívá dobré období. V poslední době její hodnota proti jiným měnám dramaticky poklesla, v minulém týdnu to bylo za jediný den o 10 procent. Od té doby se lira drobně vzpamatovala, ale stále je rekordně slabá. Ještě v roce 2015 bylo nutné za jednu liru zaplatit přes 10 korun, teď vyjde na 1,8 koruny.

Důvodem je vysoká turecká inflace, která se pohybuje okolo dvaceti procent. A také kroky centrální banky, která se i za těchto okolností rozhodla snížit úrokové sazby. Banka je pod silným vlivem prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který chce proti inflaci bojovat nižšími úrokovými sazbami. Teda zcela opačně, než centrální banky běžně činí.

Cenová nestabilita vedla Apple ke kroku, že v Turecku přestal ve svém oficiálním obchodě prodávat veškerý sortiment. Přitom aktuální ceny, která na jinak funkčních stránkách najdeme, nejsou nikterak nízké, podle aktuálního kurzu liry ke koruně jsou o něco vyšší než kolik stojí stejné zboží v Česku.

Na problém upozornil web MacRumors. Veškeré zboží včetně příslušenství je označené jako nedostupné a nelze ho vložit do košíku. Je pravděpodobné, že Apple zboží do prodeje vrátí, až se kurz liry ustálí. Případně se musí připravit, že bude zboží často přeceňovat, ale to je zřejmě dost komplikované.

Apple musel řešit kdysi podobný problém i na českém trhu. V roce 2015 přes noc výrazně zdražil všechny modely, důvodem byl slabý kurz koruny. Vyšší ceny pak držel i v době, kdy se kurz koruny vrátil a byl stabilní.

Turečtí zákazníci si mohou iPhony a další zboží Applu v běžné prodejní síti. Jestli to však platí i pro tři kamenné oficiální prodejny Applu v Istanbulu, to v této chvíli není jasné. Prodejny však otevřené jsou.