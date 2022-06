iPhone vám nově bezúročně půjčí peníze a smaže trapnou textovku

Uživatelé moderních iPhonů se brzy dočkají nové verze operačního sytému iOS. V již šestnácté generaci se dočkáme zcela přepracovaného vzhledu zamknuté obrazovky (lockscreen), kde bude nově možné měnit její vizuální styl, umisťovat widgety podle libosti, a dokonce mít nastavených i více lockscreenů v závislosti na tom, jakým způsobem aktuálně iPhone využíváte.

Apple přepracoval i zobrazování notifikací a nabídne také rozšířenou podporu pro často využívané služby. Jde o tzv. Live Activities, kdy můžete na zamknuté obrazovce v reálném čase sledovat například pohyb zavolaného taxíku, lépe ovládat přehrávanou hudbu nebo kontrolovat skóre zápasu ve vybraném sportu.

Pěkných pár změn najdete také v aplikaci textovek. V rámci zasílání zpráv mezi iPhony (iMessage) nově půjde provádět několik klíčových úkonů. V první řadě půjde nechtěně odeslanou textovku buď zpětně upravit, anebo i zrušit odeslání (a doufat, že si ji druhá strana nestihla přečíst). Dále pak půjde také označit zprávy jako nepřečtené, i když jste je již otevřeli. To se hodí třeba v případě, že se k dané zprávě chcete vrátit později, protože aktuálně nestíháte odpovědět.

V iMessage najdete také rozšířenou podporu pro službu SharePlay, tedy možnost společně s dalšími uživateli iPhonů sledovat či poslouchat různý multimediální obsah. Psaní zpráv či e-mailů a dalších textů bude nyní navíc jednodušší díky vylepšenému diktování hlasem, který iPhone sám převede na text. Rozpozná dokonce, jaký chcete hlasem zvolit emotikon.

Uživatelé ve Spojených státech si také užijí rozšířenou podporu ukládání osobních dokladů do iPhonů, ale také spousty dalších věrnostních či přístupových karet. Seznam partnerů, kteří budou nabízet podporu nahrání přístupové karty (zejména hotely) do telefonu, se bude postupem času rozšiřovat.

S kartami v telefonu se pojí i systém Apple Pay, kde nově ve vybraných zemích najdou uživatelé možnost půjčit si peníze a rozložit půjčku do čtyřech bezúročných splátek. Tato funkce bude také omezena pouze na vybrané regiony. Nákupy v iPhonu navíc půjde lépe sledovat, především třeba při nakupování online stav vaší zásilky na cestě. Opět záleží především na podpoře ze strany samotných prodejců.

Uživatelé map od Applu ocení ještě detailnější zpracování některých lokalit, kam bohužel stále Česko nepatří. Při používání navigace při jízdě autem má iOS nově funkci přidávat zastávky po cestě, a to i pomocí pokynů hlasové asistentce Siri.

Velice zajímavou změnou si projde galerie fotografií. Jednak vám umělá inteligence pomůže oříznout specifické objekty ve fotografii (třeba domácího mazlíčka) a sdílet jej například jako „samolepku“ do textovky. Využívat toho bude také nový styl zamknuté obrazovky, kde mohou části fotografie originálně vystupovat nad různé elementy systému.

Zároveň také v galerii půjde lépe sdílet fotografie v rámci sdíleného cloudového úložiště s rodinou. Nově půjde zvolit, jaké fotografie chcete zpřístupnit všem s propojeným účtem a nebo dokonce rovnou i odesílat ostatním rovnou pořízené fotografie.

Apple se také zaměřil na osobní bezpečnost, kdy se v případě sdílení účtu s člověkem v nezdařeném či toxickém vztahu můžete odebrat oprávnění přístupu ke sdíleným datům, a dokonce i vypnout sledování polohy, pokud vám hrozí bezprostřední nebezpečí.

Na závěr také Apple vylepšil aplikace Home a CarPlay. V Home najdete nyní rozšířenou podporu pro zařízení na standardu Matter, takže se můžete těšit na propojování dalších typů zařízení a příslušenství. Aplikace je nově také přehlednější. V CarPlay zase v automobilu, který podporuje tento typ propojení, nabídne ještě přehlednější ovládací a informační prvky.

iOS 16 je v tuto chvíli dostupné v betaverzi pro vývojáře. Veřejná betaverze, kterou si bude moci vyzkoušet každý, dorazí v příštím měsíci. Ostrou verzi do iPhonů nasadí Apple na podzim, a to do všech modelů od iPhonu 8 a novějších.