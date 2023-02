Apple má vážný problém. Jeho hodinkám hrozí zákaz prodeje

Americká vláda odmítla zrušit rozhodnutí americké Komise pro mezinárodní obchod (International Trade Commission, ITC), ve kterém stojí, že hodinky Apple Watch porušují patenty společnosti AliveCor, která se zaměřuje na výrobu lékařských zařízení. To může potenciálně znamenat, že by se veškeré chytré hodinky Apple Watch musely stáhnout z amerického trhu, což je pro Apple katastrofický scénář.

Rozhodnutí ITC padlo již loni v prosinci, kdy vyšlo najevo, že hodinky Apple Watch porušují patenty společnosti AliveCor. Týkat se mají především způsobu měření srdečního tepu, který umí hlídat nepravidelnosti, a také měření elektrokardiogramu, který umí (na základě porušených patentů) vyhodnotit srdeční vady uživatele. Apple se proti rozhodnutí ITC hodlá odvolat u federálního soudu.

Společnost AliveCor v tiskovém prohlášení za rozhodnutí děkuje. „Tleskáme prezidentu Bidenovi za to, že potvrdil rozhodnutí ITC a vymáhá ze společnosti Apple odpovědnost za porušení patentů,“ uvedla ředitelka společnosti Priya Abaniová a dodala: „Rozhodnutí je zásadní nejenom pro AliveCor a dává signál inovátorům, že USA budou chránit patenty a jednají ve prospěch spotřebitelů.“

Cílem rozhodnutí ITC je příkaz k zastavení prodeje všech modelů Apple Watch s funkcemi EKG. Pokud by se tak skutečně stalo, Apple by navíc ani nemohl do budoucna vydávat nové modely hodinek Watch, které nabízejí funkci EKG a schopnost detekovat srdeční vady.

AliveCor se na jednu stranu snaží útočit na Apple, ovšem v procesu schytal i pár žalob nazpátek. Americký patentový úřad totiž naopak na základě podnětů od Applu zrušil několik dosavadních patentů této firmy. AliveCor se proti tomuto rozhodnutí chce odvolat. Apple to ovšem bere jako potvrzení, že se proti patentovým nařčením společnosti AliveCor dá bránit.

Apple se v současnosti potýká také s další patentovou žalobou na hodinky Watch, tentokrát od společnosti Masimo. Ta zase tvrdí, že hodinky od Applu používají světelné senzory k měření okysličení krve, což je funkce, která porušuje patenty pulzního oxymetru vyvíjeného touto společností.