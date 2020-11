1. Udělat fotku z vašeho iPhonu

Co je lepší než samospoušť? Dálkové ovládání fotoaparátu. Stačí nastavit iPhone do vhodné pozice, zapnout Fotoaparát, správně si stoupnout a říct „sýr“. Když otevřete aplikaci Fotoaparát na Apple Watch, dostanete na hodinkách dokonce náhled toho, jak kompozice vypadá. Stisknout potom můžete buď spoušť, nebo třívteřinový časovač, který vám poskytne dostatek času na to, abyste si dali ruku podél těla. Funkce se navíc dá použít i pro natáčení.