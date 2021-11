Nové hodinky od Applu jsou technologický šperk. Recenze Watch Series 7

Hodinky Apple Watch jsou už po mnoho generací nerozlučným společníkem pro řadu majitelů iPhonů. K nim jako jediným se také koneckonců dají připojit, s androidí konkurencí si totiž nerozumějí. A stejně jako ony iPhony symbolizují příslušnost k ekosystému zařízení od Applu, který už nějakou dobu funguje velice dobře. Letošní, v pořadí již sedmá generace je toho parádním důkazem.

Ačkoliv není letos v obecném výčtu vlastností tolik změn, hodinky za pozornost rozhodně stojí. Excelují totiž designem a o to jde tentokrát především. Pojí se s tím totiž i nárůst úhlopříčky displeje, který je teď už doslova na hranici svých možností, co se rozměrů týče. Není kvůli tomu však třeba dělat žádné kompromisy.

Ikonický design, obří displej

Apple Watch sázejí na jediné: aby byly poznat na první pohled. Výrobce už v podstatě vyložil karty na stůl a evidentně je se vzhledem a provedením dlouhodobě natolik spokojený, že nehodlá dělat žádné razantní změny. Na jednu stranu si na dálku nemohou příznivci Applu závidět, kdo má který model, protože to zkrátka není moc dobře poznat, na druhou stranu jsou si tak zkrátka všichni rovni.

Ale abychom přece jen novince nekřivdili, v jednom ohledu vlastně pouhým okem poznat jde. Pokud máte nastavený displej do režimu always-on, pak hodinky nepřetržitě vystavují na odiv svůj (na poměry této modelové řady) masivní 1,9“ displej. Ten je také hlavním lákadlem a důvodem, proč si novinku kupovat.

Rámečky okolo displeje mají pouze 1,7 milimetru a zobrazovací panel se tak roztahuje až ke krajům, lehce přes ně přetéká a kopíruje zaoblení krycího skla. Obrazovka je typu OLED a je o 70 % jasnější než její předchůdci (až 1 000 nitů). Vše podtrhuje jemné rozlišení s 484 x 396 pixely. Displej je zkrátka nádherný, jinak se to prostě říci nedá a marně hledáme nějaké výhrady.



Samotné pouzdro je jinak ten samý oblázek z kovu (hliník či ocel), který známe už po mnoho generací. Na boku najdete dvojici tlačítek, jedno je ve formě otočné korunky pro pohyb v menu (byť dotyková gesta jsou praktičtější). Na zádech pouzdra pak najdete senzory, které měří vaši tělesnou aktivitu. Nechybí samozřejmě ani reproduktor a mikrofon, zejména pro interakci s hlasovou asistentkou Siri.



Displej hodinek je jinak chráněný tvrzeným sklem (Ion-X), které má být oproti předchozí generaci ještě odolnější proti nárazům a popraskání. My jsme pochopitelně s testovacím kusem žádný crashtest nezkoušeli, ale hodinky na nás po celou dobu působily velice solidním dojmem. Pouzdro je i tentokrát odolné proti vniknutí prachu a vody (IP6X). Nové velikostní varianty jsou 41 a 45 mm, což je nepatrné zvětšení oproti loňským 40/44mm verzím.

Hardware – to samé v novém balení

Pokud máte doma předchozí generaci hodinek, pak vám asi novinka po stránce hardwaru ničím dech nevyrazí. Najdete zde stejné senzory, a dokonce i ten samý procesor jako loni. Hodinky mají opět 32 GB prostoru v úložišti pro data. Senzory jsou také stejné, hodinky vám tedy umí změřit tep, saturaci krve kyslíkem, EKG nebo kvalitu spánku.



Vzhledem k většímu a jasnějšímu displeji při zachování zbytku hardwaru stejného jako loni nás celkem zajímala výdrž baterie. Její kapacita je 309 mAh, což je na poměry chytrých hodinek takový průměr a výdrž jsme už dopředu neočekávali nijak ohromující. Koneckonců i Apple tvrdí, že hodinky vystačí na 18 hodin provozu, tedy v případě nějaké obvyklé zátěže.

Reálně se opravdu dostanete na zhruba jednodenní výdrž, přičemž opravdu šetrným používáním (žádná GPS, sledování cvičení, vynechání EKG apod.) se můžete dostat i na dva dny. To pak ovšem máte hodinky opravdu jen na kontrolu notifikací a času a stejnou práci v takovém případě odvedou i výrazně levnější alternativy.

Podotýkáme ještě, že Watch Series 7 existují i v LTE verzi, kterou jsme ovšem netestovali. Dá se však usuzovat, že neustálé připojení k mobilním datům bude mít na výdrž hodinek ještě další negativní dopad.



Hodinky nabíjíte pomocí přibalené bezdrátové podložky a na plný stav baterie nemusíte dlouho čekat: 45 minut stačí na dobití 80 procent stavu baterie, do plné kapacity je to pak asi na hodinu. Jen je škoda, že hodinky nepodporují nabíjecí standard Qi, abyste je mohli nabíjet i na jiných bezdrátových nabíječkách, než jsou ty k tomu speciálně uzpůsobené.

Displej dává softwaru novou dimenzi

Už výše jsme zmínili, že nová velikost displeje dává také nové možnosti samotnému systému WatchOS. Ale ne jen v takových drobnostech, jako třeba že ciferníky jsou nyní rozměrnější a vejde se na ně více dat, ale platí to pro spoustu jiných nástrojů. Například náhled map už je vcelku použitelný, v případě notifikací o textových zprávách se na displej vejde více textu a podobně.

Tou asi nejzásadnější novinkou je však možnost psát na hodinkách na qwerty klávesnici, namísto doposud využívaných předdefinovaných odpovědí nebo převodu řeči na text. Bohužel, pro českého zákazníka přichází facka v podobě faktu, že v našem regionu tato funkce není oficiálně podporována. Abyste si tak qwerty klávesnici na hodinkách zprovoznili, musíte si zapnout anglickou klávesnici na iPhonu.

Tak trochu dumáme, kam s touto funkcí Apple vlastně mířil. Ačkoliv mají hodinky už opravdu veliký displej, na to, aby se sem vešla plnohodnotná klávesnice, je pořád zoufale malý. Pokud nebudete využívat psaní pomocí tahů prstem, kdy se aplikuje predikce psaného textu, budete se topit v překlepech. Ano, je to využitelné na rychlou textovou odpověď, jenže to už je lepší si je rovnou dopředu nadefinovat. Nebo prostě vyndat iPhone z kapsy.

Zbytek softwaru hodinek už je v podstatě tím, co znáte z minula. Koneckonců se na aktuální verzi watchOS 8.1 dají vylepšit téměř všechny hodinky, vyjma prvních dvou generací. Moc se toho tedy nemění a pokud jste už nějaké hodinky od Applu měli, budete jako doma. Bohužel stejně jako v případě klávesnice jsou i další funkce českému zákazníkovi zapovězeny, třeba onen celkem protežovaný program Fitness+.

Mám si je koupit?

Pokud jste zarytým příznivcem Applu, v podstatě se lze bavit jen o tom, zda má smysl spíše ušetřit za koupi staršího modelu, ať už z druhé ruky nebo z výprodeje, nebo jít rovnou do novinky. Vzhledem k tomu, že i „levný“ model SE stojí osm tisíc korun, je už asi celkem jedno, jestli dáte rovnou 11 tisíc za novinku. Jedinou aktuálně dostupnější variantou jsou výprodejové Watch Series 3, které se dají koupit už za 5,5 tisíce korun. Přijdete však o spoustu zajímavých funkcí: měření kyslíku v krvi, EKG, dokonce i kompas. Displej je také výrazně menší.

Pokud však naopak máte třeba modely Series 5 či Series 6, pak asi není koupě novinky úplně nutná. V takovém případě přicházíte pouze o onen nový velký displej a ačkoliv je úchvatný, výměna modelů se i tak moc ospravedlnit nedá. Raději si ještě počkejte, s čím Apple přijde příště.

Aktuálně jsou k dispozici dvě materiálová provedení: hliník a ocel. Základní hliníková verze se dá sehnat hned v pěti barvách: černá, zlatá, modrá, červená a tmavě zelená. Ocelový model pak nabídne tři barvy (šedá, stříbrná, zlatá). Počítejte však s tím, že některé modely nemusejí být aktuálně dostupné a na jejich doručení si budete muset počkat.

Hodinky na test zapůjčila společnost iWant.