Skládací přístroj na zápěstí. Tak mohou vypadat příští Apple Watch

Svérázný koncept z konce roku 2020 nese název Apple Watch Series X. Jde o ukázku toho, jak by se dala myšlenka skládacího zařízení implementovat do tak malého zařízení, jakým jsou právě třeba chytré hodinky. Koncept řeckého designéra, na který upozornil portál Yanko Design, už na první pohled zaujme zploštělými boky pouzdra a netradičně vystupující ploškou na jeho levé straně. Je to kloub, přes který se vrchní část pouzdra osazená vnějším displejem běžného rozměru otevírá a zpřístupňuje se tak rozměrnější vnitřní displej.

Ovšem zatímco u smartphonu je vnější displej považován za sekundární a za primární rozměrnější vnitřní, tak v případě těchto netradičních chytrých hodinek by to bylo patrně přesně naopak. Byť disponují rozměrnějším flexibilním displejem, na kterém si tedy uživatel zobrazí více informací než na běžném vnějším displeji, tak z praktického hlediska by většinou funkce hodinek ovládal stále přes onen menší displej. Vnitřní by sice umožňoval lepší rozložení prvků třeba ve fitness aplikaci nebo při využití navigace, ale na dlouhodobé používání v rozevřeném stavu by to asi nebylo.

I přesto je to zajímavá vize, která je názornou ukázkou toho, že myšlenka skládacího zařízení se nemusí omezovat zdaleka jen na patrně to nejrozšířenější mobilní zařízení, tedy smartphone. Je však otázkou, nakolik by takovéto skládací hodinky byly tržně úspěšné. Navíc už standardní Apple Watch či jiné špičkové konkurenční modely jsou poměrně drahé a jejich rozložitelný derivát by šel s cenou jistě ještě o hodně výše.

Samozřejmě by to byla stejně jako v případě skládacích smartphonů otázka času, kdy by se z technologické novinky stala běžnější záležitost a výrobce by šel s cenou o poznání níže. Jenže na druhou stranu i současné běžné chytré hodinky nabízí přesně to, co se od nich očekává a na co jsou určeny. Rozkládací provedení by tak bylo spíše záležitostí pro fajnšmekry a je otázkou, zdali by bylo vůbec tržně úspěšné. A navíc, příznivci Applu by zajisté uvítali raději skládací iPhone, o kterém se již delší dobu spekuluje. Takové zařízení od americké společnosti by totiž dávalo větší smysl.