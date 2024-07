Vlny ho odnesly na oceán, ale měl velké štěstí. Mohli ho hledat i celé dny

Když se devětačtyřicetiletý Rick Shearman z Byron Bay vydal v sobotu 13. července na obvyklé ranní surfování, netušil, že se zanedlouho ocitne v rozbouřeném oceánu stovky metrů daleko od místní pláže Tallow a bude řešit nepříjemnou situaci. Podle svých slov jej totiž zaskočilo několik opravdu velkých vln.

„Chvíli mě držely pod vodou, začal jsem trochu panikařit,“ uvedl pro australský portál ABC News s tím, že pod hladinou měl i křeče. Jako zkušenému plavci a surfaři mu zanedlouho došlo, že s oceánem nemá smysl bojovat a chtěl využít proud, který by jej dostal zpět za příboj a on by pak našel cestu ke břehu. Jenže vlnobití se podle něj táhlo po celé délce pláže.

Po zhruba dvaceti minutých mu došlo, že vlastními silami se zpět vrátit nedokáže a musí tedy vyhledat pomoc. Možnost, že by mu mohla pomoci přítelkyně, s níž na pláž dorazil, zavrhl v přesvědčení, že zatímco on surfuje, tak šla patrně po nákupech. Na pomoc by tedy čekal dlouho. Vzpomněl si nicméně na své Apple Watch Ultra na zápěstí, respektive na jejich funkci nouzového volání.

Díky SOS funkci se mu následně podařilo spojit s tísňovou linkou, na níž jej však vzápětí zaskočil, respektive s odstupem času spíše pobavil standardní dotaz. Tedy zda si přeje policii, hasiče, či sanitku. „Opravdu jsem nevěděl, jak odpovědět,“ podotkl Shearman s tím, že ve chvíli, kdy byl bičován větrem a velkými vlnami, bylo velmi obtížné hodinky používat. Aby druhou stranu slyšel, musel je držet až u ucha.

S tísňovou linkou byl ve spojení zhruba hodinu, bylo totiž nutné nasměrovat záchranáře na přibližné místo. Po celou dobu podle svých slov zachovával klid. Nebylo to totiž zdaleka poprvé, co se nacházel v na první pohled bezvýchodné situaci. Konkrétně na moři doporučuje nechat se unášet proudem a až pak řešit, jak se z vody dostat. Shearmana ovšem vlny unášely stále dále od břehu.

„Kdyby nebylo možné přistupovat k této službě v mých hodinkách, pravděpodobně bych se teď potácel někde v mezinárodních vodách,“ dodal. K tomu naštěstí nedošlo, po zhruba hodině jej z vln vyzvedl záchranářský vrtulník a dopravil ho do bezpečí.

Podle Jimmyho Keogha ze společnosti Surf Life Saving Far North Coast bylo opravdu velké štěstí, že měl Shearman v sobotních drsných podmínkách hodinky u sebe, zásadně totiž změnily pravidla hry. Keogh uvedl, že pátrání po někom ve vodě v takových podmínkách by kvůli značné oblasti, kterou by bylo nutné prohledat, znamenalo nasazení více záchranných složek.

„Rozhodně mu to zachránilo život,“ dodal Keogh s tím, že prohledávání jedné oblasti by záchranářům za takových podmínek mohlo zabrat i celé dny.

Shearman později uznal, že situaci podcenil. Rozhodně by si nyní dvakrát rozmyslel, než by se do oceánu za podobných podmínek znovu vydal. Zároveň však ocenil, že mohl Apple Watch Ultra, respektive jejich SOS funkci použít k záchraně vlastního života.