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Myslel si, že je jen unavený. Hodinky od Applu ho vyvedly z omylu

Lukáš Hron
Apple zveřejnil další životní příběh, v němž hrají zásadní roli jeho chytré hodinky. Nadšený amatérský sportovec se původně domníval, že je jen unavený. Právě totiž absolvoval, podle vlastních slov, docela náročný triatlon. Jeho Apple Watch mu však naměřily nepřiměřeně vysoký tep. To ho přimělo použít funkci EKG. A dobře udělal.

Ačkoli musí být coby aktivní sportovec na únavu po sportovním výkonu zvyklý, tak po absolvování blíže neurčeného, avšak podle jeho slov docela náročného triatlonu, se Connor cítil stále více unavený. Na klidu mu moc nepřidala ani hodinkami Apple Watch naměřená tepová frekvence. Byla totiž nepřiměřeně vysoká.

Zatímco u zdravých lidí při sportovní aktivitě, tedy při maximální zátěži dosahuje tepová frekvence nanejvýš 180 tepů (běžně mezi 140 a 180 tepy za minutu), hodinky naměřily Connorovi okolo 219 tepů za minutu (při frekvenci přesahující 220 tepů může dojít k selhání srdce). Rozhodl se proto detailně analyzovat kondici svého srdce pomocí v hodinkách přítomného elektrokardiogramu (EKG).

Nejnovější hodinky Apple Watch se povedly. Změří i elektrokardiogram

Výsledky měření tuto anomálii vyhodnotily jako fibrilaci síně. Connor proto vyhledal lékaře a podstoupil potřebná vyšetření. Jejich výsledek jej zajisté zaskočil. Lékaři totiž zjistili, že má život ohrožující vrozenou srdeční vadu. Connor o ní nevěděl. Po operaci srdce se nyní cítí jako znovuzrozený.

„Skoro jako bych měl nový motor,“ uvedl ve videu Applu, který jeho příběh stejně jako v několika předešlých případech využil k propagaci zdravotních funkcí chytrých hodinek Apple Watch. Elektrickou aktivitu srdce umí sledovat od roku 2018:

12. září 2018
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