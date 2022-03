O této funkci hodinek Applu seniorka nevěděla, přitom jí zachránila život

O zmíněné funkci nevěděl ani seniorčin syn Jason Hackenwerth, který Apple Watch své matce pořídil coby vánoční dárek, aby mohla sledovat své cvičení. Nicméně o pár měsíců později se ukázalo, jak prozíravý krok to z jeho strany byl, byť z takového důvodu hodinky nepořizoval.

Hackenwerthová totiž 3. března nešťastně upadla, hodinky přitom pád detekovaly a samy následně zavolali záchrannou službu, respektive tísňovou linku 911. Je to automatická funkce, kdy hodinky po detekci pádu, pokud jejich majitel zůstává minutu poté bez pohybu, spustí odpočet 15 sekund. Jsou-li i nadále nehybné, tak automaticky zavolají na tísňovou linku. Současně se spustí výstražný zvukový signál.

Pokud je uživateli méně než 65 let, tak je ve výchozím nastavení tato funkce vypnuta, ale kdokoli ji může v aplikaci Watch na iPhonu zapnout. Upozornění prostřednictvím textové zprávy včetně mapy s přesnou polohou hodinek v případě pádu obdrží i uživatel, jehož kontaktní údaje byly vyplněny pro případ nouze.

Zprávu s informací o tvrdém pádu tak obdržel i seniorčin syn. Musel se tak sám, nebo s něčí pomocí uvést coby kontakt pro případ nouze. Nicméně o upozornění na to, že jeho matka spadla, nevěděl. Podle vyjádření pro WFTS Tampa Bay byl v té době totiž ve sprše. Že se něco děje tak zjistil až ve chvíli, kdy na jejich adresu dorazili záchranáři.

„Posílají geolokaci, zeměpisnou šířku a délku, takže bych řekl, že je to docela užitečná funkce,“ pochvaloval si funkci Apple Watch Joshua Stevens, jeden ze záchranářů, kteří na tísňové volání reagovali. O vážnosti situace svědčí fakt, že Hackenwerthovou našli otřesenou a téměř v bezvědomí.

Hodinky jí prakticky zachránily život

Zraněná seniorka byla obratem převezena do nemocnice, kde se podrobila řadě vyšetření. Jedno z nich přitom odhalilo vážnou zdravotní komplikaci, o níž do té doby neměla vůbec tušení. Patrně při jednom z rentgenů totiž doktoři objevili anomálie na plicích. Ukázalo, že jde o blíže nespecifikovaný nádor.

Hackenwerthová, která v současnosti čeká na léčbu, je i se synem za funkci Apple Watch, o níž ani jeden z nich do té chvíle nevěděl, vděčná. Hodinky jí totiž prakticky zachránily život. Nebýt jich, tak by podle svých slov neměla ani tušení, že má rakovinu.

„Možná, až by se to v budoucnu našlo, bylo by už pozdě,“ nechala se slyšet s tím, že jí hodinky daly dar v podobě více času na život. Jason Hackenwerth je nyní rád, že coby vánoční dárek zvolil právě je. „Nikdy by mě nenapadlo, že jí zachrání život,“ dodal pro WFTS Tampa Bay.

Není to zdaleka poprvé, co uživatelé Apple Watch zpětně děkují za některou z jejich funkcí. V roce 2018 napsal tehdy 76letý senior Gaston D’Aquino z Hongkongu dopis řediteli Applu Timu Cookovi, v němž mu poděkoval, že mu Apple Watch zachránily život. D’Aquinovi totiž poslaly notifikaci o zvýšené srdeční aktivitě. Byť podle svých slov na sobě nepozoroval žádné zdravotní potíže, tak místo obědu s rodinou vyrazil do nemocnice. Tam mu lékaři včas uvolnili ucpané hlavní srdeční tepny a zabránili tak infarktu (více viz Vaše hodinky mi zachránily život, napsal muž řediteli Applu).

Naopak Američanka Kacie Andersonová, do jejíhož vozu v roce 2018 při čekání v křižovatce naboural opilý řidič, si následně pochvalovala funkci Tíseň SOS. Náraz byl totiž tak silný, že vše, co nebylo v autě pevně uchyceno, se rozlétlo vzduchem. Tedy i její iPhone, který chtěla krátce po nárazu najít, aby přivolala pomoc pro sebe a své dítě. Byla tak odkázána pouze na hodinky Watch. Stiskla tedy jejich boční tlačítko a vyčkala na automatické vytočení tísňové linky 911 (více viz Naboural do ní opilec, život jí zachránily chytré hodinky).

Ne vždy však všechny funkce Apple Watch fungují stoprocentně. Konkrétně třeba kvůli výše zmíněné funkci upozorňující na nepravidelný srdeční rytmus končilo u doktorů zbytečné množství uživatelů těchto hodinek, což zatěžovalo zdravotní systém. Vada srdce jako např. fibrilace síní se totiž následně projevila jen u malého procenta z nich (více viz Apple Watch je posílají k doktorům. Lidem přitom většinou nic není).