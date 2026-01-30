Apple velebí nové iPhony 17. Má rekordní výsledky a pozici světové jedničky

  11:34
Poslední generace iPhonů se v závěru loňského roku prodávala skvěle. Apple má rekordní výsledky a podle předběžných údajů se za rok 2025 se stane světovou jedničkou, když předběhne dlouhá léta dominantní Samsung. Zajímavostí je, že se mu extrémně dařilo v Číně, kde převálcoval místní konkurenci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Redakce s využitím AI (Nano Banana Pro)

Americká technologická společnost Apple zvýšila tržby v prvním čtvrtletí meziročně o 16 procent na 143,8 miliardy dolarů (2,9 bilionu Kč), a překonala tak odhady analytiků. Pomohla jí vysoká poptávka po jejích chytrých telefonech a prudké oživení v Číně. Společnost to uvedla dnes po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech. Vyšší než očekávaný vykázala i zisk.

Tržby z prodeje iPhonů vzrostly za tři měsíce do 27. prosince na 85,27 miliardy dolarů, což také výrazně předčilo očekávání analytiků. Apple uvedl, že prodej iPhonů byl rekordní ve všech regionech.

„Poptávka po iPhonu byla prostě ohromující, tržby meziročně vzrostly o 23 procent a dosáhly nejvyššího čtvrtletního výsledku v historii,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Tim Cook. Apple už delší dobu neuvádí prodejní čísla, ale podle agentury IDC prodal v posledním loňském čtvrtletí přes 81 milionů iPhonů. Což by znamenalo nárůst o pět procent oproti výsledkům za stejné období v roce 2024.

Rok 2025 byl pro Apple a iPhony celkově skvělý, firma se zřejmě stala za celý rok světovou jedničkou mezi výrobci smartphonů. Podle Counterpoint Research Apple meziročně dodal o 10 procent přístrojů víc a jeho tržní podíl se vyhoupl na 20 procent. To znamená, že každý pátý prodaný smartphone na světě nesl v roce 2025 logo Applu.

Samsung podle stejné statistiky loni získal tržní podíl 19 procent, v předchozích letech byly výsledky Applu a Samsungu víc vyrovnané s mírnou převahou jihokorejské značky. Té se sice loni také dařilo, ale na razantní nástup nových iPhonů 17 ze září 2025 odpověď Samsung v tu chvíli již neměl, adekvátní modely prodával už od ledna. Jeho nové konkurenční produkty řady S 26 budou mít premiéru až letos na konci února.

Tržby Applu v Číně meziročně vyskočily o 38 procent na 25,53 miliardy dolarů, rovněž výrazně nad odhady. Apple v zemi čelil tlaku ze strany místních konkurentů a regulačních orgánů. Cook ale uvedl, že telefony iPhone tam nyní zaznamenaly rekordní tržby a přístroj iPhone 17 vykázal dvouciferný růst počtu uživatelů, kteří k němu přešli od Androidu.

Mírně za očekáváním zaostaly wearables (nositelná elektronika), jako jsou třeba bezdrátová sluchátka AirPods, a domácí produkty a příslušenství. Apple loni uvedl na trh produkt s názvem AirPods Pro 3, který dokáže překládat z jazyka do jazyka, ale nedokázal pokrýt velkou poptávku po tomto zařízení.

