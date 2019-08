Prodeje iPhonů klesly, ale Apple na nich umí vydělat i dlouho po prodeji

Pokud by jediným měřítkem hospodářské kondice byly příjmy, vedení Applu by mohlo slavit. Firma totiž za třetí fiskální kvartál, který odpovídá druhému kalendářnímu, utržila nejvíc v historii.

Dosavadní rekord výše 53,3 miliardy dolarů (1,226 bilionu korun) byl z loňského roku, v tom letošním se na účtech Applu sešlo ještě o půl miliardy více, celkem tedy 53,8 miliardy dolarů.

Jenže základním ukazatelem finanční úspěšnosti je zisk, a ten navzdory nepatrně vyšším tržbám poklesl. A to poměrně výrazně. Loni totiž dosáhl 11,5 miliardy dolarů, letos se zastavil na rovných 10 miliardách. Apple tedy prodával s nižšími maržemi. Na druhou stranu, před dvěma roky byl zisk v daném období ještě nižší, a to 8,7 miliardy dolarů.

iPhony oslabily, ale jsou stále hlavním zdrojem příjmů

Hlavním pilířem příjmů společnosti jsou po léta iPhony. Letos však za ně firma inkasovala „jen“ 25,97 miliardy dolarů, což je vůči loňské sumě 29,47 miliardy 12procentní pokles. Jinými slovy letos iPhony představují 48 procent celkových příjmů, loni ve stejném období zajistily 56 procent. iPhony tak poprvé po sedmi letech generovaly méně než polovinu celkových příjmů Applu. To je informace hodná pozornosti.

Celkové tržby Applu v Q3/19 a meziroční srovnání

Současný meziroční propad odbytu však v žádném případě nemusí značit trend, kterým by se prodeje iPhonů měly v dalším období ubírat.

Historie totiž ukázala, že zájem citelně vzroste po uvedení nové generace s obměněným designem a zásadními funkcemi a následuje pozvolný pokles odbytu po následující dva až tři roky.

Právě uvedené dva aspekty uživatele stimulují k obměně stávajícího přístroje nejvíce, ovšem Apple je, co se týče designových změn, velmi konzervativní.

Jen pro příklad: velmi podobný design měly iPhony edice 4, 4S, 5 a 5s a totéž platí pro modely 6, 6s, 7 a 8, které následovaly. A zásadní funkce? Těch v posledních letech moc nepřišlo a mezigenerační vylepšení obvykle představují rychlejší procesory a lepší fotoaparáty s chytrými funkcemi. Výjimkou budiž nasazení OLED panelu a Face ID autorizace namísto letitého snímání otisků prstů jménem Touch ID. Obě tyto inovace přinesl před dvěma lety přelomový iPhone X a loňská generace je po něm převzala.

Letošní edice se od loňské příliš lišit nebude. To už víme. Apple jen novou generaci čipové sady zabalí do známého kabátku a každému z loňských tří modelů přidá jeden objektiv. Ovšem v příštím roce analytici očekávají jak obměněný design, tak hlavně nástup nového standardu 5G v plné síle. A jeden z nejznámějších z nich, Ming-Chi Kuo říká, že sítě 5G budou podporovat všechny iPhony pro rok 2020 (více v článku: Za rok dostanou iPhony nejnovější technologii. Apple proto koupil firmu).

Právě za rok by tak podle analytiků mohl nastat supercyklus výměny a prodeje iPhonů by měly opět vystřelit. Navzdory předchozím odstavcům platí, že kategorie iPhonů je pro Apple natolik zásadní, že jsou hlavním sledovaným aspektem hospodaření firmy a výkyvy mají vliv na kondici společnosti na světových burzách.

Za iPhony tedy Apple utržil méně než loni. Kolik jich prodal, však můžeme jen odhadovat. Kalifornský gigant už totiž třetí kvartál počty prodaných kusů nezveřejňuje. A tipy analytiků zatím nejsou k dispozici.

Trh s iPhony se zpomalil, rostly ale ostatní kategorie

Naproti tomu tržby z ostatních produktových linií, tedy z prodeje maců, iPadů, hodinek a služeb v celkovém součtu vzrostly asi o 17 procent.

Prodeje Applu podle jednotlivých kategorií v Q3/19

Odbyt chytrých hodinek meziročně doslova vystřelil o více než 50 procent. Nemalý díl na tom bezpochyby má dosud poslední generace Watch Series 4, která kromě sledování srdečního tepu umí změřit i elektrokardiogram. Takto komplexní sledování srdeční činnosti jsou u chytrých hodinek velkou vzácností (více v článku: Nejnovější hodinky Apple Watch se povedly. Změří i elektrokardiogram).

Jejich rostoucí oblibu ostatně dobře ilustrují generované tržby. Zatímco loni příslušná kategorie (Watch, AirPods, Apple TV a příslušenství) do kasy firmy přinesla 3,73 miliardy dolarů, letos to bylo už 5,53 miliardy dolarů.

Kategorie tak tvoří z celkových příjmů společnosti přibližně desetinu, a navíc je na vzestupu deset kvartálů po sobě. V předchozích sedmi si připisovala růst okolo 30 procent, teď vylétla dokonce o 48 procent.

Z pohledu tržeb přeskočila i iPady (5,023 miliardy), prodeje počítačů Mac pak vynesly jen nepatrně více (5,82 miliardy dolarů). Příjmy z obou těchto kategorií meziročně stouply asi o 10 procent.

Kategorie služeb hlásí rekord

Služby, tedy zejména App store, iCloud, Apple Pay v ekosystému Applu nabývají na důležitosti. Firma za ně v uplynulém čtvrtletí utržila 11,45 miliardy dolarů, což představuje 21 procent všech příjmů. To je dosavadní rekord a meziroční 13procentní růst. Apple prostě umí vydělávat především na iPhonech, které jsou nejčastější platformou pro služby, ještě dlouho po prodeji samotného zařízení.

Nabídka služeb je navíc stále bohatší. Mezi nejnovější patří Apple News+, která po zaplacení předplatného dává uživateli přístup k obsahu více než tří stovek magazínů. Služba se mezi uživateli těší velké oblibě, další příjmy v budoucnu zajistí chytrá kreditní karta Apple Card a dále služby Arcade nebo TV+.

Finanční ředitel Applu Luca Maestri ale analytiky varoval, že každá nová služba si žádá jistou zkušební dobu pro zavedení a teprve pak lze hodnotit její úspěšnost. Nicméně už současná známá data jsou povzbudivá, počet předplatitelů už totiž přesáhl 420 milionů a může nadále velmi rychle narůstat.

V Číně i v Evropě pokles, v Japonsku a zbytku Asie růst

Z pohledu regionů žádné velké turbulence nenastaly. Klíčovým trhem je nadále Severní a Jižní Amerika, kde se sešly příjmy výše 25,06 miliardy dolarů. To je vůči loňsku přibližně dvouprocentní růst.

Prodeje Applu v jednotlivých regionech v Q3/19

O stejné procento se hnuly tržby v Evropě, ovšem opačným směrem, ale ani výsledných 11,93 miliardy dolarů rozhodně není důvodem k panice. Čína generovala příjmy 9,16 miliardy dolarů, což znamená meziroční 4procentní pokles. Loňské se totiž vyšplhaly na 9,55 miliardy dolarů.

Ani to není nijak dramatický propad, který může být důsledkem nekončící ekonomické války mezi USA a Čínou. Apple totiž značnou část svých produktů kompletuje v Číně a následný import hotových iPhonů, iPadů nebo MacBooků by v dohledné době mohla zatížit cla. Ta by jmenované produkty v USA citelně zdražila. Prezident Trump proto v minulosti opakovaně vyjádřil přání, aby Apple vybudoval montážní linky na domácí půdě. Mluvilo se také o možném přesunutí výroby do Vietnamu. Šéf Applu Tim Cook ale naznačil, že sám by na takové scénáře na místě analytiků příliš nesázel.

V Japonsku příjmy meziročně stouply asi o pět procent. Loni totiž dosáhly 3,87 miliardy dolarů, letos už hranici 4 miliard překonaly (4,082 miliardy dolarů). Vůbec nejúspěšnější oblastí pak z pohledu meziroční změny byla oblast Asie a Pacifiku. Apple tam utržil 3,59 miliardy dolarů, což je vůči loňskému výsledku 3,17 miliardy nárůst asi o 13 procent.

Výhled do příštího období

Součástí prezentace výsledků uplynulého kvartálu byl tradičně i výhled do toho nadcházejícího. Od něj ekonomické oddělení očekává příjmy mezi 61 až 64 miliardami dolarů a hrubou marži mezi 37,5 a 38,5 procenta. Provozní náklady mají dosáhnout 8,7 až 8,8 miliardy dolarů a počítá se s daňovou sazbou asi 16,5 procenta.

Do příštího kvartálu už částečně promluví i nová generace iPhonů. Představena bude tradičně začátkem září a v jeho závěru už bude na mnoha trzích v prodeji. Dočkat se však můžeme i dalších novinek, k očekávaným patří třeba 16palcový MacBook.