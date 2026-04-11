„Generální ředitel Applu zíral na něco, co neviděl celá desetiletí. Před ním se nacházela spleť desek plošných spojů o velikosti prkénka na krájení,“ popsal Ben Cohen z Wall Street Journal (WSJ) setkání Tima Cooka s raným prototypem iPhonu z roku 2006. Šéf Applu totiž u příležitosti oslav 50. výročí této technologické společnosti předvedl redaktorovi amerického portálu něco, co veřejnost ještě nikdy neviděla.
A to i z důvodu, že Apple nemá podle Cooka prostory, kde by všechny historické milníky vystavil na odiv. Spoustu z nich tak i on sám viděl poprvé právě v souvislosti s přípravami oslav výročí. Při pohledu na obří desku plošných spojů člověk jen stěží uvěří, že se dívá na jeden z raných prototypů iPhonu z roku 2006.
„Nejdříve musíš dokázat, že všechno může fungovat,“ popsal Cook redaktorovi WSJ cosi na míle vzdálené finálnímu iPhonu, který Apple světu představil 10. ledna 2007.
Raný iPhone nebyl ovšem jediným prototypem, který Cook, jenž se mimo jiné dotkl i tématu vize do blízké budoucnosti, Cohenovi ukázal.