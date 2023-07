Trh se smartphony se propadá. Pokles poptávky výrobce trápí, až na jednoho

Apple podle agentury Bloomberg navzdory klesající poptávce požádal své dodavatele, aby letos vyrobili zhruba stejný objem nových iPhonů jako loni. Tedy přibližně 85 milionů kusů iPhonu 15. A to navzdory pokračujícímu poklesu globálního trhu smartphonů. Prodeje klesají totiž již osm po sobě jdoucích čtvrtletí, v letošním druhém kvartálu klesl podle společnosti Counterpoint Research celkový odbyt smartphonů v porovnání se stejným obdobím loňského roku o osm procent.

Konkrétně Apple zaznamenal v meziročním srovnání dvouprocentní pokles, což je nejmenší propad odbytu mezi předními mobilními výrobci. Jeho největší tržní rival, jihokorejský Samsung zaznamenal stejně jako třeba čínské Xiaomi meziroční propad o 12 %. I přesto zůstává Samsung s 22% tržním podílem jedničkou, Apple se mu pak oproti stejnému loňskému období přiblížil o jeden procentní bod (viz graf níže).

Původní výrobní plán Applu podle Bloombergu počítal stejně jako v předchozích dvou letech s výrobou 90 milionů iPhonů. Už v roce 2021 se však americké společnosti nepodařilo tohoto čísla dosáhnout kvůli celosvětovému nedostatku čipů, loni pak splnění původního cíle ovlivnila koronavirová opatření v Číně, která opakovaně narušovala plynulost výroby. Výrobní plán Applu je pod drobnohledem kvůli rozsáhlému dopadu na podnikání mnoha dalších světových společností včetně třeba Samsungu, TSM či Foxconnu.

Bloomberg připomíná, že Apple již musel snížit svou prognózu týkající se základních iPhonů 15, a to o přibližně dva miliony kusů kvůli problémům s výrobou obrazových snímačů CMOS. Tento pokles však společnost podle lidí obeznámených s touto problematikou kompenzovala zvýšením objednávek dražších Pro modelů. Apple se kromě toho potýká také s potížemi týkajícími se displejů špičkových modelů Pro. Kvůli novému výrobnímu procesu, který má zmenšit velikost jejich rámečku, totiž nové displeje neprošly testy spolehlivosti, a Apple je tak nucen opakovaně předělávat jejich konstrukci.

To by mohl být jeden z důvodů spekulovaného posunu premiéry iPhonů 15 na pozdější, říjnový termín. Tuto možnost s odvoláním na informace z dodavatelských řetězců naznačil analytik společnosti Bank of America Wamsi Mohan, podle kterého by Apple mohl své novinky pro nadcházející rok odhalit s až několikatýdenním zpožděním.