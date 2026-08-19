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Na iPhony přichází varování před špionáží. Útoky se týkají i Česka

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  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Společnost Apple spustila vlnu přímých bezpečnostních varování pro uživatele ve více než 110 zemích světa, a to včetně České republiky. Upozorňuje v nich na to, že se konkrétní zařízení stalo terčem pokročilého komerčního špionážního softwaru. Zpráva se nově objevuje přímo v systému telefonu.

Na rozdíl od běžných kybernetických hrozeb a podvodných zpráv, které se šíří masově mezi náhodné oběti, jde v tomto případě o takzvaný žoldnéřský spyware. Vývoj a provoz takových nástrojů stojí miliony dolarů a útočníci si své cíle pečlivě vybírají na základě jejich profese nebo vlivu.

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V hledáčku se podle stránek samotného Applu historicky objevují především novináři, aktivisté, diplomaté, disidenti nebo vysoce postavení politici. Známým příkladem podobné zbraně je nástroj Pegasus vyvinutý izraelskou společností NSO Group. Celkově od roku 2021 Apple rozeslal tato mimořádná varování uživatelům iPhonů ve více než 150 zemích světa. Podobné varování obdrželi uživatelé ve více než devadesáti zemích například i předloni v dubnu.

Pro naprostou většinu běžných majitelů zařízení zůstává pravděpodobnost napadení minimální. Pokud se však systémové varování na displeji skutečně objeví, má obrovskou váhu a Apple doporučuje brát ho s maximální vážností.

Jak systém varování funguje a jak ho ověřit

Apple bezpečnostní výstrahy označuje jako Threat Notifications. V minulosti spoléhal hlavně na e-maily, nově se však zpráva zobrazuje přímo na zamčené obrazovce iPhonu a také jako výrazné oznámení v horní části systémového Nastavení.

Zároveň platí, že Apple tyto informace posílá také e-mailem z oficiální adresy threat-notifications@email.apple.com na adresy spojené s daným Apple účtem.

Pravost varování si může každý snadno ověřit přihlášením na oficiální portál account.apple.com. Pokud byla výstraha skutečně vystavena, objeví se v horní části profilu nepřehlédnutelný informační pruh. Oficiální výzvy od Applu přitom nikdy neobsahují žádné odkazy ke kliknutí, neotevírají přílohy a nikdy nepožadují heslo ani ověřovací kódy.

Varování neznamená, že útok uspěl

Zobrazení výstrahy automaticky neznamená, že útočníci nad zařízením získali plnou kontrolu nebo stáhli soukromá data. Znamená to, že interní bezpečnostní systémy Applu zaznamenaly aktivitu odpovídající cílenému útoku a uživatele vyhodnotily jako možný terč.

Firma záměrně nezveřejňuje konkrétní technické detaily, identitu útočníka ani nalezené slabiny. Špionážní nástroje se neustále vyvíjejí a zveřejnění podrobností by vývojářům tohoto softwaru usnadnilo úpravu jejich kódů tak, aby se v budoucnu detekci vyhnuli.

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Přirozenou reakcí vyděšeného majitele mobilu bývá snaha telefon okamžitě vymazat a uvést do továrního nastavení. Apple i bezpečnostní experti před tímto krokem důrazně varují. Unáhlené smazání totiž zničí klíčové digitální stopy a znesnadní případné vyšetřování specialistů.

Co dělat při obdržení výstrahy

Základem je zachovat klid, udělat snímek obrazovky s varováním a zařízení nijak neresetovat.

Okamžitým obranným krokem je zapnutí Režimu blokování (Lockdown Mode) v nastavení systému. Tento režim sice v telefonu dočasně omezí některé pokročilé funkce, vypne náhledy v přílohách nebo omezí webové technologie, ale radikálně uzavře zranitelná místa, na která se útočníci zaměřují.

Uživatelé, kteří obdrží výstrahu nebo mají podezření na cílený útok, by měli ihned vyhledat odbornou pomoc. V případě pracovních telefonů je nutné neprodleně kontaktovat firemní IT tým. Apple zároveň doporučuje obrátit se na specializované neziskové asistenční linky pro digitální bezpečnost, jako je Digital Security Helpline organizace Access Now, která poskytuje nepřetržitou krizovou pomoc.

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Pro běžné uživatele, kterým žádné varování nedorazilo, platí soubor základních doporučení, která chrání před drtivou většinou běžných i pokročilejších kybernetických rizik.

Základem je udržovat systém i všechny aplikace v nejaktuálnější verzi a neodkládat bezpečnostní záplaty. Telefon by měl být vždy zabezpečen přístupovým kódem, Face ID nebo Touch ID. Pro Apple účet je nezbytné používat silné heslo s dvoufázovým ověřením a v nastavení zapnout funkci Ochrana odcizených zařízení.

Aplikace je bezpečné instalovat výhradně z oficiálního App Storu. Při surfování a správě online účtů se doporučuje přecházet na moderní přístupové klíče (passkeys), používat unikátní hesla a za žádných okolností neotevírat podezřelé odkazy či přílohy od neznámých kontaktů.

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