Apple se podvolí. U iPhonů přejde na USB-C, není však jasné kdy

Apple podle informací agentury Bloomberg plánuje přejít na nový typ v příštím roce. V EU začne směrnice platit od roku 2024, Apple už přešel na konektor USB-C u počítače Mac, mnoha iPadů a příslušenství.

Joswiak upozornil, že Apple a EU se v otázce nabíječek přou už deset let. Apple byl totiž nejvýraznějším odpůrcem jednotné nabíječky v EU, svého konektoru se nechtěl vzdát. Joswiak připomněl, jak evropské úřady kdysi chtěly, aby Apple přijal typ Micro-USB. Dodal, že pokud by se tento přechod uskutečnil, nebyl by vynalezen současný konektor Lightning, ani nyní rozšířený USB-C.

Konečnou podobu předpisu, která zavádí jednotnou nabíječku pro mobilní telefony, tablety a další přenosná zařízení v EU, schválil Evropský parlament 4. října. Parlament příslušný návrh odhlasoval poměrem 602 hlasů ku 13, osm europoslanců se zdrželo hlasování. Předběžnou dohodu o zavedení jednotného nabíjecího konektoru pro všechny v Evropské unii prodávané mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty a další přenosná zařízení (bezdrátová sluchátka, čtečky, počítačové myši a klávesnice, reproduktory, navigace, ovladače pro herní konzole) uzavřeli vyjednavači Evropského parlamentu a Evropské rady již 7. června, s návrhem pravidel už v dubnu souhlasila drtivá většina výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Joswiak, který vystoupil na konferenci listu The Wall Street Journal (WSJ) v Kalifornii, odmítl myšlenku, že virtuální svět známý jako metaverse se stane budoucností v počítačovém světě. Připojil se tak k zakladateli firmy Snap Evanovi Spiegelovi. Metaverse je „slovo, které nikdy nepoužiji,“ prohlásil Joswiak.

Metaverse, tedy futuristický digitální svět, podporuje hlavně spoluzakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Do této iniciativy už vložil miliardy dolarů a změnil kvůli tomu i název své společnosti z Facebook na Meta Platforms.