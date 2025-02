Trojskládačka od Applu? Není to nemožné, tvrdí analytik

Zatímco se odborníci přou o to, zda první ohebný iPhone bude mít formu knihy nebo véčka, další už se zamýšlejí nad tím, jak by dále firma takovou formu smartphonu mohla inovovat. Hlavní slovo ve spekulacích nad budoucností produktů Applu má analytik Mark Gurman z Bloombergu, který se rozpovídal i o této kategorii zařízení.

Gurman je přesvědčený, že Apple vstoupí do kategorie ohebných zařízení v příštím roce. Předpokládá se, že půjde rovnou o iPhone, teoreticky však může taková forma být vhodná i pro tablety iPad. S tímto pokrokem analytik spojuje i rozmach nových technologií u displejů, jako například senzory zcela skryté obrazovkou. Mobily Applu by už nepotřebovaly žádné průstřely ani výřezy pro selfie kamery nebo biometrické senzory obličeje, vše by bylo schované.

Co je ovšem zajímavější, tak Gurman přiznal možnost, že by se Apple mohl pustit i do mobilu s dvojitým ohybem, tedy něco, čemu v současnosti říkáme „trojskládačka“. Jediný takový model aktuálně najdete v nabídce Huaweie, navíc pouze na jeho domácím trhu:

Gurman přiznává, že podle něj je Apple příliš opatrný, než aby se pouštěl do zařízení takovéto konstrukce. Koneckonců firma ještě ani neuvedla žádný mobil s ohebným displejem, jelikož se stále bojí jejich vysoké náchylnosti na poškození či nutnost měnit krycí folie, pokud se začnou nevyhnutelně odlepovat.

Podle něj nicméně pořád existuje šance, že pokud se skutečně příští rok objeví první skládačka, tak formát trojskládačky má šanci na vznik ještě před koncem tohoto desetiletí. Je to sice i podle Gurmana celkem nepravděpodobné, nicméně stát se to může, pokud se nová technologie i forma takových smartphonů osvědčí.

Zatím to však vypadá, že Apple má plné ruce práce s prvním modelem ohebného iPhonu. Spekuluje se, že taková novinka bude mít tenký profil, velkou obrazovku, úspornější čip a dva fotoaparáty na zádech. Mělo by jít o formu knihy, tedy zařízení podobné modelu Samsung Galaxy Z Fold 6.