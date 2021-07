Apple hrozí odchodem z britského trhu. Kvůli sporu s patentovým trollem

Žalobu na Apple podal držitel dvou obecných patentů na technologii, která umožňuje připojení zařízení do mobilních sítí. Soudce britského nejvyššího soudu minulý měsíc rozhodl, že Apple zmíněné patenty společnosti Optis Cellular Technology porušil. Licenční poplatky ve výši 7 miliard dolarů, tedy v přepočtu více než 151 miliard korun, ovšem americká společnost podle portálu MacRumors odmítla uhradit. Britská společnost na Apple podala i řadu dalších stížností týkajících se porušení jejích patentů.

Britský soud tak bude rozhodovat, kolik má Apple společnosti Optis za porušení jejích patentů ve Velké Británii zaplatit. Už začátkem letošního roku bylo přitom Applu naznačeno, že z případné soudem stanovené sumy, kterou bude povinen ve výsledku uhradit, může být zklamaný. Sankci by se mohl vyhnout v případě, že by opustil britský trh. To však soudce označil z více důvodů jako nepravděpodobné.

Apple nicméně možnost stažení se z Velké Británie připustil. Znamenalo by to nejen ukončení prodeje jeho produktů, ale také uzavření všech britských maloobchodních prodejen či omezení služeb i pro stávající zákazníky.

Podle právničky Applu Marie Demetriou je jen na společnosti, zda se rozhodne přijmout soudem stanovené podmínky, nebo opustí trh. Druhá možnost přichází v úvahu v případě, že podmínky budou pro společnost komerčně nepřijatelné.

Byť Apple hrozí odchodem z britského trhu, tak podle amerického portálu je tato možnost nepravděpodobná. Velká Británie je totiž pro Apple jedním z nejdůležitějších a největších trhů. Společnost zde navíc zaměstnává více než 330 tisíc lidí.

Applu nicméně reálně hrozí, že mu soud zakáže prodávat ve Velké Británii všechny produkty, které porušují patenty společnosti Optis. Záležet to bude na tom, zda se Apple koncem července, kdy se bude tento případ u soudu projednávat, právně zaváže k dodržení výplatní sazby. O té se bude rozhodovat příští rok.

MacRumor podotýká, že žalující strana je stejně jako její sesterské společnosti (PanOptis, Optis Wireless Technology, Unwired Planet a Unwired Planet International) takzvaným patentovým trollem. Jde o společnosti, které samy nic nevyrábí ani nevyvíjí, žijí pouze z licenčních poplatků, případně patentových sporů. Stačí jim pouze zaregistrovat si na patentových úřadech co nejobecnější patenty. Úřad totiž nezjišťuje, zda jde skutečně o jejich nápad, zajímá se jen o to, zda již není takový patent v jeho databázi.

S patentovými trolly má Apple již bohaté zkušenosti. Například loni musel zaplatit 506 milionů dolarů (téměř 11 miliard korun) společnosti PanOptis za úmyslné porušení několika patentů týkajících se technologie 4G LTE.