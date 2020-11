Vadí jim, že Apple tajně sleduje uživatele iPhonů. Stěžují si proto u úřadů

Organizace NOYB uvedla, že německé a španělské úřady na ochranu osobních údajů požádala, aby prověřily legálnost sledovacích kódů IDFA, které se automaticky vytvářejí u každého iPhonu. Tyto kódy jsou obdobou takzvaných cookies, jež používají internetové stránky k ukládání informací o činnosti uživatelů, napsala agentura AP.



„Sledování je povoleno pouze tehdy, pokud to uživatelé výslovně odsouhlasí,“ uvedl právník NOYB Stefano Rossetti. „Apple sice zavedl ve svém internetovém prohlížeči funkce pro blokování cookies, do svých telefonů však vkládá podobné kódy, a to bez souhlasu uživatele,“ dodal. Tento postup je podle něj „jasným porušením“ zákonů Evropské unie o ochraně soukromí.

Organizace NOYB již podala řadu stížností na velké technologické společnosti. V důsledku takové stížnosti na provozovatele sociální sítě Facebook letos Soudní dvůr Evropské unie označil za neplatné rozhodnutí Evropské komise, které umožňuje firmám předávat osobní údaje uživatelů do Spojených států.