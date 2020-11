Prodeje iPhonů zaostaly za očekáváním. Samsung je zase jedničkou

Celkové tržby společnosti Apple se ve čtvrtletí, které skončilo 26. září, zvýšily na 64,7 miliardy dolarů (necelých 1,5 bilionu Kč) ze zhruba 64 miliard před rokem, ačkoli analytici podle firmy Refinitiv předpovídali pokles na 63,7 miliardy dolarů (1,46 bilionu Kč). Čistý zisk společnosti klesl o více než sedm procent na 12,673 miliardy dolarů (zhruba 290 miliard Kč) z 13,686 miliardy dolarů (313,5 miliardy Kč) před rokem.

Tržby z prodeje iPhonů se nicméně propadly o 20,7 procenta na 26,4 miliardy dolarů (necelých 605 miliard korun), tedy o více než pětinu. Analytici přitom pokles odhadovali pouze na 16,2 procenta.

Apple letos novou generaci iPhonu představil až 13. října, tedy o zhruba měsíc později než obvykle. Začátek prodeje nových modelů tak tentokrát nespadal do čtvrtého finančního čtvrtletí, upozornila agentura Reuters. Celkové tržby společnosti nicméně podpořily rostoucí příjmy z jiných aktivit, včetně tabletů iPad, počítačů Mac a služeb.

Prodeje smartphonů u Samsungu výrazně vzrostly

Jihokorejský Samsung zaznamenal nejvyšší provozní zisk, meziročně jej zvýšil zhruba o 59 procent na 12,35 bilionu wonů (téměř 250 miliard Kč). To je nejvíce za dva roky. Očekává nicméně, že výsledek hospodaření za aktuální čtvrtletí bude slabší.



Tržby firma ve třetím letošním čtvrtletí (čtvrté finanční čtvrtletí) meziročně zvýšila o osm procent na 66,96 bilionu wonů (1,385 bilionu Kč). Čistý zisk vykázal nárůst o 49 procent na 9,36 bilionů wonů (189 miliard Kč), zatímco divize chytrých telefonů měla zisk 4,45 bilionu wonů (téměř 90 miliard Kč).

Nárůst prodeje chytrých telefonů téměř o 50 procent podle analytiků patrně odráží podíl Samsungu na trhu po dopadu amerických sankcí na čínského konkurenta Huawei.

Zisk divize čipů za uplynulý kvartál meziročně vzrostl o 82 procent na 5,54 bilionu wonů. Zásoby, které si před zavedením amerických sankcí vytvářela společnost Huawei, a vyšší prodej chytrých telefonů nižší a střední třídy kompenzovaly slabou poptávku po čipech určených do serverů.

V nynějším čtvrtletí se očekává, že cena paměťových čipů zůstane obecně nízká, a to kvůli jejich nadbytku a přetrvávající slabé poptávce po čipech do serverů, uvedla analytická společnost TrendForce.

Ve srovnání se třetím čtvrtletím dodávky chytrých telefonů Samsung v nynějším kvartálu podle analytiků klesnou asi o pět procent. Příčinou podle nich bude konkurence nového telefonu iPhone 12 od americké společnosti Apple a také skutečnost, že Samsung nemá nové modely.

Huawei už není smartphonovým králem

Čínský Huawei se ve třetím čtvrtletí vrátil na trhu se smartphony na druhé místo za Samsung. Na pozici světové jedničky se ocitl krátce poté, co jihokorejského rivala ve druhém kvartálu překonal počtem 55,8 milionu prodaných přístrojů (více viz Svět Huawei odepsal, ale jemu to nevadí. Díky čínskému trhu je jedničkou).

Prodeje chytrých telefonů od Huawei se v minulém čtvrtletí snížil o 22 procent. Podle společnosti International Data Corp (IDC) je to nejprudší meziroční propad v historii firmy. Podle listu The Wall Street Journal firmu poškozují americké snahy narušit její dodavatelské řetězce.

Například od 15. září nesmějí čínské firmě dodávat součástky podniky, kterým to nepovolí americké ministerstvo obchodu. Huawei se tak při výrobě telefonů musí spoléhat na své zásoby.

Od Huaweie se také odvracejí zahraniční zákazníci. Nejenže jsou v horší ekonomické situaci kvůli pandemii covidu-19, ale vinou amerických omezení si na huaweie a honory už nemohou stahovat oblíbené aplikace od Googlu.

Pozici jedničky na trhu se smartphony si firma nicméně udržela doma. V Číně podle společnosti Canalys ovládala ve třetím kvartálu více než 40 procent trhu.