Apple má v Rusku problém. Prý zneužívá svého dominantního postavení

Ruský antimonopolní úřad (FAS) nyní zkoumá, proč nová verze aplikace Safe Kids od Kaspersky Lab nebyla v operačním systému Applu aktualizována, což mělo za následek výraznou ztrátu funkčnosti aplikace. Úřad poukázal na to, že Apple vydal aktualizovanou verzi své vlastní aplikace Screen Time, která měla podobné funkce jako program firmy Kaspersky. Podle médií se s obdobným problémem setkalo ve světě dalších jedenáct vývojářů podobných aplikací.

Apple na dotaz agentury Reuters odkázal na své prohlášení z 28. dubna. V něm uvádí, že ze svého obchodu odstranil několik aplikací pro rodičovskou kontrolu, protože „ohrožují soukromí a bezpečnost uživatelů“. Některé z těchto aplikací podle Applu používají „vysoce invazivní“ technologii MDM (Mobile Device Management), která poskytuje přehled o aplikacích, zařízeních i datech. Užití MDM v aplikacích zaměřených na spotřebitele porušuje zásady App Store, tvrdí firma.

Společnost Kaspersky v reakci uvedla, že směrnice obchodu umožňují omezené použití MDM, není však zcela jasné, jak za tímto účelem získat od Applu povolení. Agentuře Reuters firma také sdělila, že požadavky americké společnosti snížily konkurenceschopnost vývojářů třetích stran.

„FAS dospěl k závěru, že kroky společnosti Apple týkající se uplatňování nedefinovaných softwarových požadavků na vývojáře a odmítnutí verzí softwaru dříve distribuovaných ve (virtuálním obchodě) App Store obsahují známky zneužití dominantního postavení společnosti Apple na trhu,“ uvádí se v prohlášení úřadu.

Jednání v této věci antimonopolní úřad stanovil na 13. září.

Apple byl v Rusku prošetřován už před třemi roky

Není to poprvé, co se FAS zabývá americkým Applem. V srpnu 2016 řešil maloobchodní ceny iPhonů na ruském trhu. Na ty si stěžoval jeden ruský občan. Vadilo mu, že u všech šestnácti hlavních prodejců byly stanoveny totožné ceny tehdy aktuálních modelů iPhone 6s a 6s Plus.

Úřad proto zkoumal, zda Apple nenutí ruské prodejce, aby doporučenou cenu produktů považovali za závaznou (více viz Rusko viní Apple z manipulace cen. iPhony stály všude skoro stejně). Firma toto podezření odmítala. „Prodejci si stanovují své vlastní ceny pro výrobky Applu, které prodávají v Rusku a po celém světě,“ sdělil tehdy tiskový odbor Applu.

V současnosti se společnost potýká i s podezřením z monopolizace trhu s aplikacemi pro iPhony. Zákazníkům Applu se totiž nelíbí, že musí instalovat aplikace jen z jeho obchodu App Store. Ty jsou podle nich příliš drahé, povolení jiných obchodů by podle jejich přesvědčení mohlo ceny aplikací snížit. Americký nejvyšší soud umožnil spotřebitelům firmu žalovat, letos v květnu totiž zamítl žádost Applu o zastavení žaloby (více viz Apple má problém kvůli drahým aplikacím. Důvodem je monopolní obchod).

S dominantním chováním nemá problém jen Apple

Problém v souvislosti s podezřením ze zneužívání dominantního postavení na trhu nemá jen Apple, ale i konkurenční Google. Ten měl totiž podle závěru šetření Evropské komise zneužívat dominance preferováním svého prohlížeče Chrome a vyhledávače. Loni v červenci proto Googlu uložila pokutu v rekordní výši 4,34 miliardy eur, v přepočtu zhruba 112 miliard korun (více viz Rekordní pokuta pro Google, za dominanci Androidu zaplatí 112 miliard).

Společnost nyní podniká kroky, jejichž snahou je odvrátit nové sankce od EK za monopolní chování. Jedním z nich je, že umožní konkurenci získat status výchozího vyhledávače od začátku roku 2020 v nových androidích zařízeních nabízených v Evropě. Výchozím vyhledávačem tak nebude muset být pouze ten od Googlu.

Uživatel bude mít možnost volit mezi čtyřmi vyhledávači, jejich poskytovatelé budou o místo na „obrazovce výběru“ soutěžit v aukci. Po boku vyhledávače Googlu se tak na zbývajících místech objeví ty, jejichž poskytovatelé pro danou zemi předloží nejvyšší nabídky (více viz Google nabídne status výchozího vyhledávače i rivalům. Ne však zadarmo).