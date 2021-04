Apple se podřídil. V iPhonech nabídne ruský software

Moskva se podle agentury Reuters snaží posílit kontrolu nad internetem, snížit závislost na zahraničních společnostech a pomoci v globální konkurenci ruským firmám z oboru informačních technologií.

Jednu z vážnějších komplikací představovala reakce americké technologické společnosti Apple, která se zdráhala chystaný právní předpis akceptovat. Už v létě 2019 na jedné ze schůzek Apple varoval, že by v případě podepsání kontroverzního zákona ruským prezidentem Vladimirem Putinem mohl tamní trh opustit. Byl přesvědčen, že vynucené přidávání aplikací třetích stran do jeho ekosystému je nepřípustným rizikem (více viz Nepřípustné, zuří Apple. V reakci na nový zákon připouští stažení z Ruska).

Nakonec však Apple před měsícem nabídl způsob, jakým mohou uživatelé při nastavení jeho přístrojů instalovat ruský software. Společnost oznámila, že se zákonu podřídí a v nových přístrojích nabídne aplikace od ruských vývojářů. Veškerý software však podřídí svým standardům pro ochranu soukromí, zabezpečení a obsah.

Ruské ministerstvo digitálního rozvoje uvedlo, že zákon se týká chytrých telefonů, tabletů, chytrých televizí, notebooků a osobních počítačů vyrobených po 1. dubnu. Opatření vešlo v Rusku v obecné povědomí jako „zákon proti Applu“.



„Ruské aplikace v nabídce před instalací musejí figurovat vedle ostatních programů stejné kategorie: vždy dvojice ze stejné kategorie vedle sebe na stejné obrazovce zařízení,“ uvedlo ministerstvo. Aplikace v seznamu musí zahrnoval internetové vyhledávače, poskytovatele map a navigace, stejně jako aplikace využívající platební systém Mir, který je ruskou obdobou služeb Visa a Mastercard, stojí v loni v listopadu zveřejněném vládním nařízení.

Ruský trh s chytrými telefony ovládají cizí značky jako Apple, Huawei či Samsung. Z opatření budou nejvíce těžit ruské internetové společnosti Yandex, což je hlavní ruský vyhledávač, a také e-mailová služba Mail.ru.



Ruská vláda podle vicepremiéra Dmitrija Černyšenka nyní probírá druhý balík více než 60 opatření regulujících odvětví výpočetní techniky, chytré elektroniky a internetu.