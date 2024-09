Poznáte všechna místa, kde Apple v Česku natáčel reklamu na iPhone 16?

Tentokrát si však Apple dal načas. Zatímco ve svých dřívějších reklamních spotech bylo prakticky hned od jejich začátku jasné, že natáčel v Česku, tak tentokrát si musíme počkat zhruba minutu, než lze jasně rozpoznat první místo.

To je známé zejména Pražanům (a samozřejmě i pravidelným návštěvníkům hlavního města), jde totiž o tubus eskalátorů ve stanici Jiřího z Poděbrad. Tato stanice nedávno prošla kompletní revitalizací. Bystrému oku tak neunikne nejen absence reklamních ploch, kterých je tubus této stanice nyní prostý, ale ani skutečnost, že je osazen ještě starými eskalátory. Tento záběr tak musel být natočen někdy zkraje loňského roku, od poloviny ledna 2023 se totiž stanice pro cestující uzavřela a revitalizace se rozšířila právě také do eskalátorového tubusu, kde byly tyto staré eskalátory vyměněny za moderní.

Následující záběr se tak i přímo nabízel. Apple se v něm přemístil do vozu historické soupravy metra, sovětského typu 81-71, který mají mnozí Pražané i návštěvníci Prahy ještě v živé paměti. Tento typ vozu se totiž s Prahou rozloučil před patnácti lety, na pravidelném provozu byla naposledy nasazen 1. července 2009, a to na lince B. V provozu jej tehdy nahradily modernizované soupravy s označením 81-71M.

Ale zpět k Applu a jeho návštěvě Česka. Nezavítal totiž pouze do Prahy. V následujícím živém záběru se přemístí naopak do jedné z chloub země, a sice do Prachovských skal. A to konkrétně do rokle v centrální části tohoto skalního města, která získala název po návštěvě císaře Františka I. Tato rokle lemovaná kolmými skalními stěnami se jmenuje Císařská chodba.

Vzápětí se však vrací zpět do Prahy, a to do těsné blízkosti Nuselského mostu. A následuje „kouzlo“ filmu, kdy se hlavní aktér jediným střihem ze střechy Kongresového centra ocitne ve Smetanově síni Obecního domu v centru Prahy.

Následuje nicméně ještě jeden záběr, ten je však, co se týče určení konkrétní natáčecí lokality, poněkud těžkým oříškem. To však neznamená, že jej nepoznáte třeba vy. Své tipy můžete psát do diskuse.