Apple vyvezl iPhone 16 Pro do Ústí nad Labem. Dva měsíce před představením

Tlačítko Camera Control není jen obyčejná spoušť, jde o promyšlený ovládací prvek, který má za úkol usnadnit ovládání jedné z nejpoužívanějších funkcí moderních smartphonů, fotoaparátu. Tento nový prvek aktuální generace iPhonů má urychlit ovládání všech jeho funkcí, na což právě Apple poukazuje v novém spotu, v němž bystré oko rozpozná Ústí nad Labem, ačkoli jde o jen pársekundový záběr.

V sedmé sekundě lze totiž rozpoznat ústecké panorama, kterému dominují věže kostelů svatého Vojtěcha a Nanebevzetí Panny Marie a také zdejší hlavní nádraží. Právě takový výhled má blíže neurčená osoba jedoucí v autobusu přes most Dr. E. Beneše, která si iPhonem 16 Pro fotí protijedoucí Ford F250 s opravdu neobvyklým nákladem – plastikou stegosaura. Tento americký pickup z roku 1974 s pozoruhodným nákladem mohli Ústečané v ulicích města spatřit na začátku letních prázdnin. Jak se totiž redakci Mobil.iDNES.cz podařilo zjistit, natáčení záběrů pro tento spot se zde uskutečnilo v úterý 9. července.

Není to však jediný záběr pořízený v tomto severočeském městě. Natočen zde byl i ten úvodní, v němž si tajemný hlavní aktér spotu tehdy ještě utajovanou osmnáctou generací iPhonu fotí královského pudla. Tento záběr štáb pořídil jen opodál, v ulici Národního odboje, a to konkrétně před domem číslo 19.

Následně však Apple Česko v novém spotu „opouští“, střihem se přemístí k jednomu z nejfotografovanějších míst na jihovýchodním pobřeží Islandu, pohoří Vestrahorn. A to ne náhodně, záběry na něj totiž využívá v oficiálních propagačních materiálech iPhonu 16 Pro. Na Islandu bylo natočeno i stádo divokých koní z následujícího záběru. Další střih nás však přenese zpět do dobře známých míst, a to i díky jinému Applem nedávno zveřejněnému spotu.

Zavádí nás totiž do Prachovských skal, které se již dříve mihly v reklamě na samotnou novinku iPhone 16 Pro. Apple tak oprašuje záběry na rokli lemovanou kolmými skalními stěnami nacházející se v centrální části tohoto skalního města. Název Císařská chodba získala po návštěvě císaře Františka I.

V dalším prostřihu se pak přenášíme do prostor pískovny, v níž se prohánějí dva individuálně upravené motocykly ve stylu café racer. V tomto případě je indicií opravdu minimum, záběry použité ve videu však nahrávají přesvědčení, že i tato lokalita se nachází v Česku. Máte-li tip, kde by mohl být tento záběr pro Apple pořízen, podělte se o něj v diskuzi pod článkem.