Letos o týden později než loni. Rýsuje se termín premiéry iPhonů 15

Pokud se nestalo něco neobvyklého, jako byla covidová pandemie, tak se v posledních letech premiéra nových iPhonů odehrávala na začátku září. Obvykle druhé zářijové úterý. Loni to byla středa a stejný den by měl Apple zvolit i letos. Nikoliv však první středu v září, jako tomu bylo loni, ale o týden později. Tím důležitým dnem pro všechny fanoušky Applu by měla být středa 13. září.

Uvádí to například server 9to5mac, který se odkazuje na několik zdrojů, například od amerických operátorů. Termín to není překvapující, možná zarazí volba na 13. v měsíci, ale na pověrčivost si Apple zřejmě nehraje. Pokud se uvedený termín potvrdí, tak by předprodej měl být zahájený v pátek 15. září a v prodejnách se novinky objeví o týden později v pátek 22. září.

V případě iPhonů 15 se zásadní změny neočekávají. Přesto samozřejmě vylepšení nabídnou. Očekává se lehce upravený design s oblejšími hranami a tenčími rámečky okolo displeje. Průstřel Dynamic Island by měly dostat i základní modely 15 a 15 Plus. U vyšších modelů Pro by pak Apple mohl upravit kovové části.

Obě řady dostanou nové procesory. Základní modely Bionic A16, tedy čip, který mají už aktuální iPhony 14 Pro a Pro Max. Jejich nástupce pak bude pohánět zcela nový čip Bionic A17. Poměrně zásadní novinkou by měl být nový systémový konektor. Apple se podřídil EU, a novinky by tak měly dostat USB-C konektor místo firemního Lightningu. Poslední významnější inovací by měla být sestava fotoaparátů vrcholného modelu 15 Pro Max s periskopickým teleobjektivem.

Apple zcela jistě představí i další nové produkty. Téměř s jistotou to bude nová generace hodinek Watch 9. A stejně tak se očekává druhá generace loni představených hodinek Watch Ultra. Ve hře jsou i nové AirPody a možná se dostane i na nějakou novinku z sekce tabletů.

Premiéra by se měla odehrát v centrále Applu v kalifornském Cupertinu a před publikem. Covidová doba online předtočených prezentací je už naštěstí dávnou minulostí.