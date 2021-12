Nová pravidla Applu značně snižují schopnost konkurentů, tvrdí polský úřad

Nová pravidla zavedená v dubnu se týkají operačního systému iOS, který využívají iPhony. Podle Applu je jejich cílem omezit sledování uživatelů těchto telefonů ze strany firem, které využívají digitální reklamu. Aplikace v jeho chytrých telefonech a tabletech musí od uživatelů získat povolení, než začnou sbírat jejich reklamní identifikátory – jedinečné řetězce písmen a číslic, které firmy používají k identifikaci jednotlivců, aby jim mohly ukazovat cílenou reklamu a monitorovat, jak jsou reklamní kampaně úspěšné.

Polský úřad nicméně upozorňuje, že nová pravidla výrazně snižují schopnost konkurentů Applu získávat osobní údaje za účelem cílené reklamy.

„Chceme prověřit, zda kroky Applu nemohou směřovat k eliminaci konkurentů na trhu se službami v oblasti personalizované reklamy s cílem zajistit lepší prodej vlastním službám,“ uvedl Chróstny.

„Prozkoumáme, zda to není případ zneužití tržní síly,“ dodal podle agentury Reuters.

Není to poprvé, co nová pravidla Applu úřady řeší. Již v březnu se touto záležitostí na základě požadavků lobbistických skupin pro internetovou reklamu zabýval francouzský antimonopolní úřad. Nicméně tehdy uvedl, že plán Applu vyžadující souhlas uživatelů s jejich sledováním „se nezdá být nezákonný“. Podle Applu odmítnutím požadavků uznal, že funkce App Tracking Transparency je v nejlepším zájmu uživatelů (více viz Funkce chránící soukromí je přínosná, uznal podle Applu francouzský úřad).

Místopředsedkyně Evropské komise (EK) Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž, už dříve varovala, že společnost Apple využívá obav ohledně ochrany soukromí a bezpečnosti k potlačování konkurence ve svém obchodě s aplikacemi App Store (více viz Nezneužívejte své obavy coby štít proti konkurenci, varovala eurokomisařka Apple).