Nezneužívejte své obavy coby štít proti konkurenci, varovala eurokomisařka Apple

Vestagerová podle agentury Reuters Apple varovala, aby ve snaze odrazit konkurenci neargumentoval obavami z ohrožení soukromí a bezpečnosti uživatelů jeho zařízení. Šéf Applu Tim Cook se totiž v červnu nechal slyšet, že snaha Evropské unie přimět společnost umožnit stahovat aplikace z jiných zdrojů, bude mít výrazný dopad na bezpečnost iPhonů.

Podle Cooka totiž hrozí, že by nová pravidla vedla k upřednostnění instalací aplikací, které nepocházejí z oficiálního aplikačního obchodu Applu. Je přesvědčený, že by to ohrozilo zabezpečení iPhonu i spoustu iniciativ v oblasti ochrany soukromí zabudovaných do App Storu.

Eurokomisařka Cookovy obavy sice sdílí, nicméně nevěří, že by se uživatelé zařízení Applu kvůli tomu měli vzdávat soukromí či bezpečnosti. Je přesvědčena, že obojí má pro každého uživatele zásadní význam, stejně důležité však podle ní je, aby toho nebylo zneužito coby štítu proti konkurenci.

„Myslím si, že se zákazníci nevzdají ani bezpečnosti, ani soukromí, pokud použijí jiný aplikační obchod nebo sideloading,“ uvedla v rozhovoru pro Reuters.

Připustila nicméně, že se nebrání případným změnám ve svém loni v prosinci podaném návrhu zákona o evropských digitálních trzích. K tomu se navíc kromě právníků musí před jeho schválením vyjádřit ještě i ostatní členské státy EU.